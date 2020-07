[ Actualité ] GRIS BORDEAUX ET GRIS 2 AU FRONT : Opération rachat pour Fass

Gris Bordeaux a vraiment de la baraka. L'enfant de la Médina va en découdre avec un adversaire que tout VIP rêve de croiser au même titre que Modou Lô, le Roi des arènes. Il s'agit de Balla Gaye 2 qui avait pris le meilleur sur lui, le samedi 31 mars 2018. Mais cette fois, le leader de Fass aura comme mission principale de vaincre pour se racheter.

Le mentor de Forza n'a pas droit à l'erreur. Dans le trou, Gris Bordeaux doit peser de tout son poids pour s'en sortir. Un affrontement qui risque d'être électrique. Car, Balla Gaye 2 a retrouvé ses sensations et le moral après deux ans de galère et d'hibernation ou d'exil.

Gris 2 aura aussi la même mission à accomplir. L'Éléphant Noir de Fass a été stoppé par Reug Reug de Thiaroye Cap-Vert. C'était le samedi 15 juin 2019, à l'arène nationale, à l'occasion des 20 ans de Luc Nicolaï dans l'arène. Après cette première déconvenue dans sa carrière, le solide garçon de Fass doit rectifier le tir. Il va en découdre avec Abdou Diouf de Walo, la saison à venir. Une sortie que Gris 2 ne doit pas rater, sous aucun prétexte.

Gris Bordeaux et son jeunot doivent se mettre au travail. Ils vont vers des combats très intéressants, dans le tournant actuel de leur carrière. Une seule pensée les turlupine actuellement : la gagne, rien que la gagne ! Les deux frères Dione sont peut-être conscients que seule la victoire doit figurer dans leur feuille de route.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4335 du 6 juillet 2020