[ Actualité ] Gouye-Gui attend les promoteurs : DÉSACCORD AVEC FUTURS MÉDIAS

La connexion entre Reug Reug et le label Sénégal Entertainment Group avait été bien appréciée par nombre d'observateurs, contents du retour du groupe Futurs Médias. Assurance avait été donnée de contracter avec Gouye-Gui pour un combat indécis entre ces deux Fauves. Malheureusement, après plusieurs jours de dialogue de sourds, les négociations sont rompues avec Guédiawaye, le cachet proposé étant jugé trop petit. «Effectivement, nous avons rompu les négociations avec GFM qui nous a dernièrement proposé 25 millions. Cette décision a été prise après un dernier coup de fil avec Mawo Cissé, coordonnateur de Sénégal Entertainment Group. Nous sommes désormais Ouverts aux autres promoteurs qui sont intéressés par un combat de mon protégé», informe Nass, agent de Gouye-Gui.

Reug Reug pour suivre, Gouye Gui vers la Gambie

Même si une décision n'est pas encore prise par le camp de Reug Reug, il n'est pas exclu de s'en remettre à d'autres promoteurs si rien de concret ne leur est proposé par le groupe Futurs Médias. «Si un promoteur est prêt à matérialiser le même combat, voire un autre, nous serons obligés de remettre son argent à GFM et contracter avec ce dernier promoteur. Reug Reug n'est là pour aucun promoteur en particulier. Ce qui nous intéresse, c'est de faire lutter notre poulain», rapporte une source dans le nguimb du lutteur. Quant à Gouye-Gui, il pourrait migrer vers la Gambie où un promoteur veut le faire lutter, contre un adversaire non encore désigné.

Abou NDOUR

RECORD n° 0772 du 21 juillet 2020