[ Actualité ] INTERDICTION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES : Siteu-Papa Sow renvové par le Covid-19

Désormais considéré comme une pandé­mie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Coronavirus est en train de faire des ravages dans le monde, à une vitesse et une propension qui dépassent l'imagination. Voilà comment des dispositions de toute na­ture sont prises pour lutter contre la propen­sion de ce Covid-19. Ainsi, le Sénégal, à l'image de beaucoup d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs, a pris une batterie de mesures pour limiter les dégâts. Parmi ces mesures, l'interdiction de rassemblement pendant trente jours, à compter de ce lundi 16 mars 2020. Alors, si le football est très touché avec le report, par la CAF, des 3 ème et 4 ème journées des éliminatoires de la Can 2021 ou la sus­pension des championnats européens et des compétitions comme la C1 la lutte sénégalaise n'est pas épargnée, non plus.

Tous les combats qui étaient prévus dans cette fourchette vont être reportés. Et, parmi ces combats, justement, le grand choc qui devait opposer Siteu (Lansar) à Papa Sow (Jam-bars Wrestling Academy), le 5 avril 2Q2Û. Le Promoteur Pape Abdou Fall, comme tous les autres dont les combats seront forcément reportés, devra trouver une autre date d'ici la fin de la saison. Ce qui ne sera point tâche facile si l'on sait que presque toutes les dates avaient déjà été réservées par les promoteurs.



