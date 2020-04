[ Actualité- Images ] CONTRE EUMEU SÈNE : " UN TÉGAL CHAISE , UN KO " - MODOU LO , UNE ÉQUATION POUR PIKINE

La communauté de la lutte à Pikine doit vraiment se méfier de Modou Lô des Parcelles As­sainies. Modou Lô n'a jamais perdu un combat contre un combattant de Pikine. Dans sa jeune carrière, il a eu à vaincre des lutteurs comme Bouba Diop, qui a décroché son nguimb quelque temps après cette défaite selon certains té­moignages. Le Roc des Par­celles Assainies a également croisé dans son parcours le lut­teur Laye Bèye. Après avoir gravi les échelons, Modou Lô s'est frotté au meilleur de cette localité. Il a battu à deux re­prises Eumeu Sène de Tay Shinger. À l'issue de sa se­conde victoire face à l'ancien poulain de Mohamed Ndao Tyson, le 28 juillet dernier,

Modou Lô a arraché la cou­ronne de Roi des arènes. Pikine n'est plus le leader de la lutte avec frappe à cause de Xaragne Lô. Il l'avait dit, il l'a fait. Les trois revers de Mod'Lô sont l'œu­vre de Balla Gaye 2 à deux re­prises et Bombardier de Mbour. Véritable bourreau des lutteurs de Pikine, l'enfant de l'Unité 10 espère encore profiter de sa baraka. Ama Baldé, son pro Chain adversaire, est prévenu. Le successeur de Falaye Baldé doit venger Pikine. Il n'a pas un autre choix. Tout son quar­tier compte sur lui. Après plu­sieurs échecs, Ama Baldé doit réussir là où les autres ont échoué. Ce ne sera pas une mince affaire. Modou Lô dis­pose peut-être d'un secret d'invincibilité à Pikine. Ama Baldé a le devoir de briser ce totem. Modou Lô semble im­battable à Pikine.



SUNULAMB