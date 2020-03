[ Actualité ] L ' ARBITRE MATHIEU CRACHE SES VÉRITES A ALIOUNE SARR «Un baron qui ne respecte pas l'être humain»

«Que Doudou Diagne Diécko arrête de dire ce qu'il ne maîtrise pas par rapport à la grève des ar­bitres. Le CNG a été régu­lièrement alerté. C'était pendant ses réunions heb­domadaires.Un mémoran­dum a été déposé sur la table de l'instance, au mois de novembre 2019. Et la grève a été officielle­ment annoncée le ven­dredi 28 février 2020, à 11 heures. Soit plus de 24 heures avant l'heure des galas du samedi 29 fé­vrier. Quand vous dirigez une entité aussi impor­tante, qui est l'Association des amateurs, vous de­vriez être un modèle et non rester à verser dans le ridicule».«Lorsque le ministre des Sports a appelé vers 13 heures (le vendredi 28 fé­vrier : NDLR), nous lui avions fait savoir que le CNG avait déjà trouvé des arbitres pour le week-end. Et depuis lors, il n' a pas eu de contact pour une éventuelle rencontre. Que Doudou Diagne Diécko cesse de jouer à l'avocat du diable !»«Quant à Gaston Mbengue, ¡1 a récemment affirmé dans les colonnes de Sunu Lamb que les ar­bitres se prennent pour qui ?Que nous ne devons pas attendre de l'arbitrage pour construire des mai­sons. Aussi, il disait : que si Alioune Sarr quitte, là lutte aura des problèmes. Qu'il sache que les arbi­tres sont des hommes in­tègres, dignes,responsables et pas mani- pulables. Aussi, qu'il sache que les arbitres ne doivent aucun sou aux lutteurs. Ils se suffisent de leur travail pour construire leurs mai­sons, entretenir leurs fa­milles et éduquer leurs enfants. Dire que c'est une seule personne qui est capable de diriger le CNG, c'est insulter l'intelligence des 14 millions de Séné­galais».Qu'il règle ses problèmes au lieu d'être utilisé par un baron tapis dans l'ombre et qui ne respecte pas l'être humain au point de les traiter de moustiques et de petites mouches, qu'il se dé­trompe. Car, l'intimidation, encore moins les sanctions, ne nous feront reculer face à cette injuste notoire ou cet abus de pouvoir. Vive­ment la fin du coronavirus ! Les mouches et les mous­tiques vous attendent de pied ferme et sont prêts à être des martyrs pour l'in­térêt de la lutte : notre sport à nous tous».