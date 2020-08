[ Actualité ] L'école Balla Gaye en Nette Régression : 7 VICTOIRES, 8 DÉFAITES

Balla Gaye 2 se tape des vacances

Le dernier combat de Balla Gaye 2 remonte au 13 janvier 2019. Au stade Léopold Sédar Senghor, il avait reconquis le cœur de ses fans en venant à bout de Modou Lô pour la seconde fois. Mais depuis, il cire les bancs comme on le dit dans le jargon du football. Leader de l'école de lutte Balla Gaye, il a observé une saison blanche. Une absence qui n'est certes pas de sa faute à cause de la maladie à coronavirus qui a mis à l'arrêt toutes les disciplines sportives. L'absence de Balla Gaye 2 a coûté cher à ses coéquipiers puisque les résultats obtenus sur le terrain sont en deçà de leurs espérances. Sept victoires enregistrées entre décembre 2019 et janvier 2020. Mais entre le 19 janvier 2020 et le 23 février, ce fut l'hécatombe avec 8 défaites concédées. Balla Gaye 2, loin de ses coéquipiers et en vacances durant toute la saison, ne pouvait que constater les dégâts.

Elton, un Bulldozer en panne

Son second immédiat qui n'est autre qu'Elton a complètement disparu des radars. La dernière apparition du Bulldozer de Guédiawaye remonte au 31 mars 2018 contre Reug Reug au stade Léopold Sédar Senghor. Une sortie sanctionnée par une cuisante défaite qui a faussé tous ses pians. Depuis, il s'est fait rare même s'il s'est signalé dans nos colonnes pour déclarer qu'il est en train de peaufiner ses armes au Maroc. Quoi qu'il en soit, le Bulldozer est en panne. Et l'école de lutte compte sur lui pour jouer les grands rôles dans l'arène. Comme il le faisait si bien jadis lorsqu'il s'entraînait comme un forcené pour ne laisser que des miettes à ses adversaires.

Less 2 laissé en rade

L'autre leader de l'école de lutte Balla Gaye, en l'occurrence Less 2, est complètement laissé en rade par les bailleurs de l'arène. Le fils de l'ancien lutteur Daouda Fall est totalement largué par ses pairs. Pourtant, il fut une époque où il jouait les premiers rôles dans l'arène. Un lutteur qui a affronté Modou Lô, Boy Niang 2, Cheikhou Diène peine maintenant à décrocher un combat. Il a beau défier les jeunes espoirs de la place, mais les promoteurs lui tournent toujours le dos. Une situation qui fait que sa carrière est en train de prendre un sacré coup. Pour ne pas partir à la retraite avant l'heure, Less 2 est condamné à redescendre dans l'enceinte. C'est une obligation pour le Boxeur de Guédiawaye s'il ne souhaite pas s'enfoncer davantage. Un retour au premier plan passe par un combat.

5ème saison blanche d'affilée pour Sococim

Le longiligne lutteur de l'école de lutte Balla Gaye passe les moments les plus difficiles de sa carrière. Sococim sur qui tout Guédiawaye comptait pour bouleverser l'arène est en train de griller ses cartes. Sococim a concédé sa cinquième saison blanche d'affilée. Il faut remonter au 13 juin 2014 pour assister à son combat. Une sortie sanctionnée par une défaite contre Assurance de Mbour. Depuis, il compte les saisons blanches. Du coup, sa carrière bat de l'aile. Et pour ne pas s'enfoncer un peu plus, il est lui aussi dans l'obligation de battre Serigne Ndiaye 2, son prochain adversaire. Un combat qui n'est pas gagné d'avance.

Ndiack Joe brille de mille feux, John Kara à l'agonie

Les deux grands espoirs de l'école de lutte Balla Gaye ont connu des fortunes diverses. Si Ndiack Joe a brillé de mille feux en dominant avec la manière son adversaire Boy Série des Parcelles Assainies le 15 décembre 2019, tel n'est pas le cas pour John Kara. Le colosse de l'école a été copieusement battu par Garo Gare de Lébougui le 9 février 2020 à l'arène nationale. Une défaite que les dirigeants de l'école n'arrivent toujours pas à oublier.

Balla 3 et Bébé Elton assurent

Tout n'est pas négatif pour l'école de lutte Balla Gaye. Deux espoirs présentés comme l'avenir de l'école ont tiré leur épingle du jeu. Balla 3, l'homonyme du Lion de Guédiawaye, a sorti le grand jeu en venant à bout de Thiatou Ndakaru de l'école de lutte Ndakaru. Une victoire avec la manière. Et, vu ce qu'il a montré, Balla 3 peut faire mal. L'autre grande satisfaction est venue de Bébé Elton. L'homonyme du Bulldozer de Guédiawaye avait dominé Bébé Lambaye de Baol en montrant lui aussi sa bravoure, son courage et sa technicité.

Iba KANE



Parcours école de lutte Balla Gaye



LES 7 VICTOIRES

Dimanche 1er décembre 2019 : Lat Dior (Balla Gaye) bat Ounthia (Malika Mbollo)

Dimanche 15 décembre 2019 : Balla 3 (Balla Gaye) bat Thiatou Ndakaru (Ndakaru)

Bébé Elton (Balla Gaye) bat Bébé Lambaye (Baol)

Ndiack Joe (Balla Gaye) bat Boy Sène (Parcelles Mbollo)

Samedi 28 décembre 2019 : Sa Thior (Balla Gaye) bat Kemane (Yeumbeul Marin)

Mercredi 1er janvier 2020 : Bébé Less (Balla Gaye) bat Nokia (Thiaroye 44)

Dimanche 19 janvier 2020 : Sa Walo (Balla Gaye) bat Adouna (Sangomar)



LES 8 DÉFAITES

Dimanche 19 janvier 2020 : Petit Kona (Kaye Bakh) bat Diaw 2 (Balla Gaye)

Domou Sébi (Raam Daan) bat Thiatou Wally (Balla Gaye)

Dimanche 2 février 2020 : Lébou (Mbour Tefess) bat Bébé Garga (Balla Gaye)

Boy Thélane (Ressortissant Fatick) bat Eumeu 2 (Balla Gaye) par abandon médical

Dimanche 9 février 2020 : Garo Gare (Lébougui) bat John Kara (Balla Gaye)

Samedi 22 février 2020 : Barrage (Keur Massar Mbollo) bat Sa Thior (Balla Gaye)

Dimanche 23 février 2020 : Pape Kane 2 (Thiaroye-Cap-Vert) bat Harlem (Balla Gaye)

Leuz Thiam (Niominka) bat Lat Dior (Balla Gaye)



Réactions...Réactions...



LAMINE GOLO, COACH ÉCOLE BALLA GAYE

«Je suis déçu. Je voulais remporter le Sunu Lamb d'Or»

«Ce n'est pas un bon bilan, il faut se dire la vérité. Les combats de Bargny nous ont tués. Les lutteurs ont accepté des blocs de ticket pour aller lutter à Bargny. Mais les combats qui se sont disputés à Iba Mar Diop ou à l'arène nationale, mes poulains s'en sont sortis avec des victoires. Les défaites de Lat Dior, Diaw 2 et Bébé Garga me font mal. John Kara a perdu son combat parce qu'il l'a préparé en trois jours seulement. Les ténors n'ont pas lutté et ce n'est pas une bonne chose pour l'école. J'ai une grosse déception parce que je voulais terminer à la première place pour remporter le Sunu Lamb d'Or. Il faudra redoubler d'efforts et se préparer en conséquence la saison prochaine. La lutte ne marche plus comme avant parce que les promoteurs ont tendance à n'organiser que les combats des ténors. Ils doivent penser aux jeunes espoirs qui sont l'avenir de la lutte. J'en profite pour présenter mes condoléances suite aux décès des lutteurs Jules Baldé Jr et Papa Yada 2. Je prie pour que le Bon Dieu les accueille au paradis».

Par Iba KANE

Sunu Lamb n° 4361 du 7 août 2020