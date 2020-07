[ Actualité ] LAC 2 PERD GRIS BORDEAUX, MOD'LÔ ET EUMEU Tapha Tine, seule alternative,

Vent de panique chez Lac 2

Le vent de panique commence à souffler chez Lac 2. Le Puncheur de Walo a perdu trois de ses vrais adversaires. Le leader de l'écurie Walo faisait de Modou Lô (Rock Énergie) sa priorité. Le Diato rêve lui aussi de se frotter à un Roi des arènes pour couronner son beau parcours. Mais, il va devoir patienter. Car, le Roi des arènes va s'expliquer avec Ama Baldé, normalement, la saison à venir.



Gris proposé à Lac 2 par Gaston

Lorsque le Roc lui a échappé, le compère d'Abdou Diouf se disait prêt à en découdre avec Tapha Tine (Baol Mbollo), Eumeu Sène (Tay Shinger) et Gris Bordeaux (Fass). Le 3ème Tigre de Fass lui a même été proposé par Gaston Mbengue. Au final, c'est le combat entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 (Balla Gaye) qui a été matérialisé par le Don King. Le leader de Fass a préféré défier le Lion de Guédiawaye pour les besoins d'une clarification. Les deux fighters se sont affrontés le 31 mars 2018. La victoire a été accordée à Balla Gaye 2, par décision arbitrale.



Eumeu Sène était dans son viseur

Eumeu Sène aussi était dans le viseur de Lac 2. C'est bien le Fou de Tay Shinger qui lui a infligé sa première défaite. C'était lors de leur deuxième affrontement, après le premier qui s'était soldé par un nul héroïque. L'enfant de Fith Mith (Guédiawaye) a aussi fini de louper Eumeu Sène, qui était dans ses plans. L'ancien poulain de Tyson à Boul Faalé a conclu avec Gaston Mbengue pour une revanche contre Bombardier. Celui-là même que le Pikinois avait détrôné le 28 juillet 2018 pour devenir Roi des arènes.



Lac 2 file tout droit vers Tapha Tine

Pour avoir loupé Gris Bordeaux, Modou Lô et Eumeu Sène, trois de ses potentiels et logiques challengers, Lac 2 est obligé de revoir ses plans. L'enfant de Sédhiou a une seule alternative. C'est celle d'accorder une revanche à Tapha Tine qu'il a dominé, lors du mini CLAF de la saison 2006-2007. L'heure de la revanche tant rêvée est arrivée.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4335 du 6 juillet 2020