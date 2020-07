[ Actualité ] LAC 2 TEND LA MAIN À TAKH Cl RIP «Prêt à donner sa revanche à Tapha Tine»

«Il est vrai que la matérialisation de ces combats (Balla-Gris et Eumeu-Bombardier) m'a fait perdre bien des adversaires potentiels. Cependant, je n'attends personne et je ne suis là pour aucun lutteur en particulier. Depuis un moment, on ne cesse de me parler de Boy Niang 2 comme adversaire. Je trouve que c'est un lutteur qui a suffisamment fait ses preuves. Et je suis un lutteur qui prête une oreille attentive à ce que veulent les amateurs de lutte, auxquels nous devons respect et considération. Quant à Lac 2, lui-même sait qu'il me doit une revanche. Alors, Boy Niang 2 ou Lac 2, je suis prêt», disait hier Tapha Tine, dans nos colonnes.

Interpellé sur cette sortie du Géant du Baol, le Diato de Guédiawaye s'est dit tout aussi disposé à lutter. Non sans apporter des précisions. «Si Eumeu Sène n'a pas encore de combat, c'est lui mon premier choix. Mais s'il a effectivement un combat contre Bombardier, je suis prêt à accorder une revanche à Tapha Tine. Ce n'est pas moi qui le défie, cependant. Quant aux combats contre les jeunes espoirs, j'en ai fini», réplique Lac 2.

Abou NDOUR

RECORD n° 0761 du 8 juillet 2020