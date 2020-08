[ Actualité ] LIBÉRATION LUC NICOLAÏ Lueur D ' Espoir Sur Mod'Lô / Ama

Dans nos précédentes éditions, on avait mentionné que seule une grâce pouvait permettre à Luc Nicolaï de recouvrer la liberté. L'histoire nous a donné raison. Effectivement, à la veille de la fête de Tabaski, le Président Macky Sall a gracié le promoteur, détenu depuis le mois de décembre dernier. Une nouvelle qui a ravi tous les acteurs de la lutte, principalement Modou Lô et Ama Baldé. Deux lutteurs qui ont promis de lutter pour ce promoteur. Son arrestation aura bouleversé la donne. Il fallait attendre son élargissement de prison avant de se projeter sur la matérialisation effective de ce combat.

La sortie de prison du promoteur intervient quelques jours après la fin du contrat du fils de Feu Falaye Baldé. Ama Baldé s'était engagé par écrit de lutter le 26 juillet dernier. Son staff avait prévu de rencontrer Luc Nicolaï en question pour discuter de nouveaux termes de collaboration. L'entretien tombe dans un bon contexte. Modou Lô a fait preuve de fidélité dans cette épreuve. Le Roi des arènes pouvait lutter pour le compte d'un autre promoteur vu le problème de Luc Nicolaï. Il ne l'a pas fait. Le leader de Rock Énergie a attendu, quitte à faire une année blanche.

Maintenant que Luc Nicolaï est libéré, il ne reste plus que la barrière Covid-19 pour disputer ce combat.

Boubacar NIANG

Sunu Lamb n° 4357 du 3 août 2020