[ Actualité ] LIBÉRÉ DE PRISON PAR LE PRÉSIDENT SALL Comment Luc Nicolaï Peut Booster La Saison

De Saint-Louis à Thiès en passant par cette histoire, supposée ou réelle, de grève de faim, Luc Nicolaï commençait à durer en prison, dans l'affaire dite de la drogue du Lamantin Beach. Mais, voilà que, à la faveur de la grâce présidentielle à l'occasion de la Tabaski, il retrouve la liberté. Le Promoteur des grands événements a donc fêté l'Aïd El Fitr en famille. Bonne nouvelle pour l'arène, disions-nous. Mais aussi bonne nouvelle pour les lutteurs Modou Lô et Ama Baldé qui peuvent désormais sérieusement envisager l'organisation de leur combat royal. L'on peut alors, sans soucis, intégrer ce duel finalisé depuis longtemps maintenant. Mais, pour marquer son retour et remercier le président de la République de ce geste de haute portée, le Promoteur de la Petite Côte pourrait aussi penser à concocter d'autres très belles affiches et participer ainsi à booster davantage la saison 2020-2021. Une saison qui annonce déjà les couleurs avec les retours aux affaires de Gaston Mbengue, de Pape Thialis et, probablement, du groupe GFM via son label Senegal Entertainment Group.

Abou NDOUR

RECORD n° 0781 du 3 août 2020