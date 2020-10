[ Actualité ] LUTTE AVEC FRAPPE, OLYMPIQUE ET TRADITIONNELLE Les présidents cooptés du CNG

Le nouvel attelage que le ministre des Sports, Matar Bâ, compte mettre en place, est en train de prendre forme. En lutte avec frappe, olympique et traditionnelle, les présidents ont été cooptés nous renseigne notre source.



C'est la course contre la montre pour Matar Bâ. Avant l'échéance du 31 octobre, où la mission du CNG après 26 ans de présence, devra prendre fin, Matar Bâ consulte depuis lundi dernier.

Notre source nous informe qu'il veut mettre en place une très bonne équipe, où il y aura le moins de contestations possibles. «Il veut éviter certains problèmes dans l'arène, c'est pourquoi il est en train de s'entretenir avec beaucoup d'acteurs de la lutte. Il a peaufiné une bonne équipe. Il est même allé très vite en nommant les présidents en lutte avec frappe, olympique et traditionnelle. Il y aura aussi une commission à l'organisation, où vont être intégrées toutes les composantes de la lutte et un Comité Directeur. Ils seront coiffés par le prochain président du CNG, dont la mission principale est de communiquer et de dialoguer avec tout le monde».



L'audience de ce jeudi avec le CNG reportée

C'est ce jeudi après-midi que devait se tenir l'audience entre Matar Bâ et le CNG. Une rencontre qui n'aura finalement pas lieu, puisqu'elle a été reportée. Après 26 longues années à la tête de la structure, Alioune Sarr et son équipe seront remplacés. Une nouvelle équipe sera mise en place le 2 novembre prochain. Avant cette échéance, l'équipe du CNG, dirigée par Alioune Sarr et ses ouailles, devaient être reçus par le ministre des Sports Matar Bâ ce jeudi après-midi à 15 heures dans les locaux du ministère des Sports à la Zone B.



Yékini consulté aussi

Le ballet des personnalités de premier plan de la lutte vont encore défiler au bureau de Matar Bâ. Après les passages de Tyson, Pape Abdou Fall, Khadim Gadiaga, Gaston Mbengue, Tapha Guèye, Doudou Diagne Décko, Gris Bordeaux, El Hadji Papa Dieng, Aziz Guèye, Issa Ndiaye, etc., ce sera au tour de Yékini d'être consulté cet après-midi par Matar Bâ. L'ancien Roi des arènes, qui avait claqué la porte du CNG au mois d'avril passé, aura l'occasion d'échanger avec celui qui l'avait nommé par arrêté ministériel en 2018.



Iba KANE