[ Actualité ] LYS NDIAGO / THIATOU REUBEUSS Dièye se tape un duel d'espoirs montants

Je vous informe que la structure Dièye Productions a ficelé le combat entre Lys Ndiago et Thiatou Reubeuss. C'est une belle affiche qui sera sûrement le spécial de Abdou Diouf / Gris 2», nous a dit Abdou Lahad Ndiaye, coordonnateur de Dièye Productions.

Lys Ndiago est le nouveau phénomène de Diamaguène SICAP-Mbao. Ce champion est sur les traces de Siteu. Lors de ses combats, il mobilise des foules, met une ambiance folle et donne du vertige à ses adversaires. C'est tout ça qui fait que Lys Ndiago intéresse presque tous les promoteurs. Mamadou Dièye Sène ne va pas se tordre le cou pour l'avoir enrôlé.

Thiatou Reubeuss n'est pas un moins que rien. Tout ce que l'on vient de dire de bon sur Lys Ndiago se retrouve chez lui. Le protégé de Double Moteur est également un phénomène dans son quartier, à Reubeuss. Petit gabarit certes, Thiatou Reubeuss fait trembler tout le vestiaire mystique de ses protagonistes. Ses qualités techniques ne sont également plus à souligner.

Lys Ndiago / Thiatou Reubeuss sera un véritable duel de jeunes espoirs montants. Leur opposition restera à coup sûr dans les annales de la saison à venir.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4361 du 7 août 2020