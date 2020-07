[ Actualité ] Les bons points de Gris Bordeaux et Bombardier : CROISER SON TOMBEUR APRÈS 2 SAISONS BLANCHES

Si Gaston Mbengue avait effectué un sondage dans le milieu de la lutte pour demander aux amateurs les combats qu'ils auraient voulu qu'il monte, il n'aurait certainement pas matérialisé les duels Bombardier-Eumeu Sène et Balla Gaye 2-Gris Bordeaux. Certainement chacun de ces lutteurs serait plébiscité contre d'autres lutteurs. Cela aurait évité d'assister à des combats auxquels on a eu droit il y a juste deux ans, sans même que les perdants n'aient disputé d'autre combat entre-temps.

En effet, Gris Bordeaux avait été battu par Balla Gaye 2, le 31 mars 2018, au stade Léopold Sédar Senghor. Depuis, si le Lion de Guédiawaye a disputé et gagné un autre combat, contre Modou Lô, le 13 janvier 2019, ce n'est pas le cas pour le chef de file de l'écurie Fass. En effet, Gris Bordeaux est resté deux saisons successives, 2018-2019 et 2019-2020, sans nouer le nguimb. Et voilà que, pour sa prochaine sortie, il va avoir l'opportunité de retrouver celui qui l'a battu il y a deux ans.

De son côté, Bombardier a fait exactement comme l'enfant de Tchiky. Le B52 de Mbour a disputé et perdu son dernier combat, contre Eumeu Sène, le 28 juillet 2018, toujours au stade Léopold Senghor. Comme Gris Bordeaux, il a observé deux saisons blanches de suite. Et va affronter le même Eumeu Sène, lors de son prochain combat dans un duel concocté par Gaston Mbengue.

C'est dire que, ces deux ou trois dernières années, Gris Bordeaux et Bombardier ont plus ou moins eu la même trajectoire.

Abou NOOUR

RECORD n° 0768 du 16 juillet 2020