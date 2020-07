[ Actualité ] MAO CISSÉ, COORDONNATEUR DE SÉNÉGAL ENTERTAINMENT «Sa Thiès / Garga avance bien»

Entretien



Pourquoi avez-vous créé Sénégal Entertainment alors que vous aviez déjà GFM Entertainment ?

Oui, nous avons créé Sénégal Entertainment Groupe. C'est pour organiser des combats de lutte, créer des événements...

Qui est le patron de cette nouvelle structure ? Est-ce que c'est Birame Ndour, Directeur général de GFM ?

Non, Birame Ndour n'est pas le boss. C'est une structure fondée par le Groupe GFM. J'en suis le coordonnateur.

Pourquoi vous avez laissé de côté GFM Entertainment pour créer Sénégal Entertainment Groupe ?

Le groupe s'est réuni. Nous avons décidé de contribuer à jouer un grand rôle dans la lutte. Nous avons ainsi décidé d'apporter de nouvelles choses, de nouvelles innovations, etc. Nous avons remarqué que la lutte, qui est notre sport à nous, mérite le soutien de tout le monde pour qu'elle dépasse la crise qu'elle vit actuellement. Surtout que la saison est pénalisée par la pandémie de Covid-19. C'est dans ce dessein que nous avons décidé de venir avec un nouveau visage pour de nouvelles ambitions.

Combien de journées envisagez-vous d'offrir aux ultras de la lutte, la saison à venir ?

Nous envisageons d'organiser trois belles journées de VIP. Ce seront des affiches à couper le souffle aux Sénégalais, notamment aux adeptes de la discipline.

Après Gouye Gui / Reug Reug, quels autres ténors sont dans vos plans ?

Au départ, nous avions voulu monter l'affrontement Reug Reug / Sa Thiès. Mais ce dernier ne préfère pas en découdre avec le Thiaroyois. C'est ainsi que nous avons jeté notre dévolu sur Reug Reug / Gouye Gui, qui est en bonne voie. Je suis en négociations très avancées avec Nass, qui est l'agent de Gouye Gui. Nous avons grand espoir que le combat pourrait être finalisé dès demain (ce samedi).

Vous attendez-vous à porter un lourd fardeau en tant que coordonnateur de Sénégal Entertainment ?

Non, je ne le pense pas. Nous ne serons pas à un coup d'essai. Car, le groupe s'est déjà distingué dans l'organisation d'événements d'envergure. Je peux donner l'exemple du choc Eumeu Sène / Balla Gaye 2 (en avril 2015). J'ai toujours été dans le staff avec des collaborateurs très dégourdis, travailleurs, professionnels...

Avez-vous des partenaires pour atteindre vos objectifs ?

Oui, je peux avouer que nous avons de bons partenaires pour nous accompagner dans nos projets. Mais nous n'allons pas nous avancer sur ce sujet, pour le moment. Nous sommes dans une période de montage de nos combats. Après, nous allons dérouler.

Quelles seront les innovations attendues ?

Moi, je préfère des surprises que des promesses. Nous attendons de poser des actes concrets qui vont faire plaisir aux férus de lutte. Je trouve que c'est ça la bonne méthode.

Est-ce que vous avez eu des problèmes pour décrocher Reug Reug ?

Non, pas du tout. C’est le lieu de remercier Palla Diop, manager de Reug Reug. Il m'a facilité les négociations. Je remercie aussi l'entourage de Reug Reug. Nous n'avons pas eu de difficulté pour nous mettre d'accord avec cet espoir de la lutte.

Où en êtes-vous avec le choc Sa Thiès / Garga Mbossé ?

Ça avance bien. Ce n'est pas le seul combat qui est dans notre viseur. Nous sommes en contacts permanents avec d'autres grands champions.

Peut-on savoir si Sunu Lamb sera un partenaire de Sénégal Entertainment Groupe ?

Sunu Lamb est un partenaire de la lutte dans son ensemble, donc de tous les promoteurs, lutteurs, amateurs, etc. Inutile alors de dire que vous serez un partenaire privilégié de Sénégal Entertainment.

Par Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4340 du 11 juillet 2020