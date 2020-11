[ Actualité ] MOD'LÔ CONTRE AMA DANS LE FLOU Rock Énergie va rencontrer Luc Nicolaï

Avec l'installation de la nouvelle équipe du CNG qui interviendra demain jeudi et le nom du nouveau président dévoilé, les acteurs de la lutte sauront les nouvelles orientations. L'ouverture de la saison de lutte 2020-2021 est fortement attendue par les férus de lutte, de même que les bailleurs de l'arène, pour commencer à caler leurs dates.

C'est dans ce sens que les dirigeants de l'écurie Rock Énergie comptent rencontrer Luc Nicolaï. Une réunion au sommet qui devra se tenir juste après l'installation du CNG. Une rencontre qui aura comme but d'être éclairés par le patron de Luc Nicolaï and Co. Ils attendent de ce dernier, qu'il donne des garanties pour l'organisation du combat de leur poulain Modou Lô ou de le libérer.

L'écurie Rock Énergie a trop patienté et le pessimisme commence à gagner du terrain pour les fans de Modou Lô. Onze mois depuis que le promoteur Luc Nicolaï â , annoncé qu'il a scellé le combat entre Ama Baldé et Modou Lô, rien n'augure que cette confrontation se tiendra. Depuis qu'il a été élargi de prison, au mois de juillet passé, Luc Nicolaï s'est enfermé dans un grand mutisme. Aucun signe de sa part pour montrer sa volonté d'organiser le combat royal.

Luc Nicolaï n'a plus le choix. Rock Énergie veut être édifiée Sur le cas Modou Lô, avant de passer à autre chose.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4434 du 4 novembre 2020