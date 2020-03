[ Actualité ] NÉGOCIATION DU COMBAT ENTRE LE VOLCAN ET LE CACTUS Sa Thiès acquis à 90%, Garga rejette 15 millions

Sunu Lamb a appris depuis quelques jours les négocia­tions de cet affrontement. Seulement, les deux camps ont reçu l'instruction de ne pas dévoiler le nom du pro­moteur intéressé par le choc Sa Thiès / Garga Mbossé. Nous avons ainsi fouiné partout pour nous faire une claire idée de ce bailleur. De sources concordantes, «il s'agit d'un nouveau promo­teur. Il est très crédible. D'ailleurs, c'est pour éviter qu'on dise qu'il cherche le buzz qu'il a préféré se mettre à l'écart. A ce propos, ce nouveau bailleur a laissé son intermédiaire faire les dé­marches jusqu'à tomber d'accord avec les deux camps pour le finaliser et peut-être se dévoiler».

Sunu Lamb ne s'est pas ar­rêté à ces bribes d'informa­tions. Nous avons cherché à dévisager ce promoteur qui se cache. Nous savons main­tenant qui est-il. Il n'est pas très connu du bataillon des promoteurs. Mais effective­ment, selon toute vraisem­blance, c'est quelqu'un qui est financièrement bien assis pour matérialiser Sa Thiès / Garga Mbossé avec un bud­get qu'il a déjà fixé.

Où en sont les pourparlers ? Eh bien, notre source affirme que du côté du Volcan de Double Less, les négociations sont moins compliquées. C'est dire que même si les démarcheurs de cet autre combat de rêve ne sont pas totalement tombés d'accord avec Sa Thiès et son staff, il y a lieu de préciser que les choses s'y passent bien.

Le jeune frère de Balla Gaye 2, qui avait encaissé un ca­chet de 60 millions contre Boy Niang 2, a accepté de baisser considération son ca­chet dans l'intention de trou­ver un combat qui devra lui permettre de se relancer. «Retenez qu'avec Sa Thiès, nous sommes tombés d'accord à 90%», nous confie ce pro­moteur qui démarche l'affiche sans trop entrer dans les dé­tails. Alors, qu'est-ce qui bloque le choc ? «C'est Garga

Mbossé qui a rejeté le montant de 15 millions qu'on lui a pro­posé. Pourtant, nous avons fait d'énormes efforts par rapport au cachet qu'on lui avait payé lors de son combat contre Moussa Ndoye, la saison pas­sée», nous souffle une source toujours bien informée.

Les négociations se poursui­vront, peut-être. Car, le pro­moteur espère trouver une solution avec les deux camps pour finaliser ce combat qui fait partie des duels qui polari­sent déjà toutes les passions. Toutefois, le promoteur en question a un plan D à propo­ser à Sa Thiès. Sans trop creu­ser, Ton sait qu'il s'agit de Yékini Jr de Door Waar. C'est dire que le retour du fils de Double Less fait rêver.



