[ Actualité ] NOUVEAU PRÉSIDENT DU CNG Issa Ndiaye serait pressenti

Le mandat du CNG a expiré depuis le 31 octobre passé. Alioune Sarr, à la tête de la structure depuis 1994, a été contraint de céder le fauteuil. Lui, qui a vu défiler 3 présidents de la République et 13 ministres des Sports, va passer la main à un autre.

Matar Ba, reconduit au poste de ministre des Sports dimanche passé par le président de la République, tiendrait son remplaçant. Dans notre livraison d'hier, nous faisions état que le nom de famille du nouveau président serait un Ndiaye : «Le nouveau président, qui sera à la tête du CNG, est tout d'abord un grand amateur de lutte. Il est du milieu. C'est un homme du sérail et c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il est calme et il a un background. Il est aussi issu du mouvement associatif. Il est âgé d'une cinquantaine d’années et il ne fait partie d'aucune écurie de lutte de la place. D'ailleurs, c'est un Directeur général d'une grande société de la place. Financièrement, il est à l'aise et n'a pas besoin de l'argent de quiconque. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son nom de famille est Ndiaye».

En creusant plus loin, notre source qui suit le dossier depuis plusieurs mois, a pu nous filer le nom du prochain président du CNG: «Issa Ndiaye pourrait être le prochain président du CNG. Il est fortement pressenti pour diriger les destinées de la lutte pour un mandat de deux ans. Comme je vous l'avais dit, c'est un grand amateur de lutte, quelqu'un de très effacé et un homme du sérail. Le ministre veut brouiller les pistes, mais Issa Ndiaye, sauf tremblement de terre, devrait remplacer Alioune Sarr à la tête du CNG».

Passionné de la lutte, grand soutien de ses acteurs

Si Issa Ndiaye devait diriger le nouveau CNG, les amateurs ne seraient pas déçus. C'est un homme du sérail et c'est quelqu'un qui a un background. Issa Ndiaye est un ancien Directeur commercial de Samsung et aujourd’hui Directeur général de l'entreprise Impact MTC. Il est spécialiste dans le marketing, la communication, la distribution et le sponsoring.

Patron de la structure IACOM(agence de communication, de marketing et d'événementiel), il était le chargé du marketing et de la communication du combat Balla Gaye 2 / Modou Lô du 13 janvier 2019 au stade Léopold Sédar Senghor.

Aussi, Issa Ndiaye jouit d'une grande noblesse de caractère. Il est très respecté et ne rate presqu'aucun combat. Depuis 30 ans, il suit la lutte et est témoin de beaucoup de combats d'envergure. C'est grâce à son amour pour la lutte, que des promoteurs comme Aziz Ndiaye, Gaston Mbengue et consorts ont bénéficié de son accompagnement. Lorsqu'il était Directeur de Samsung, il avait pesé de tout son poids pour que Modou Lô et Balla Gaye 2 soient sponsorisés pour faire gagner beaucoup de millions aux lutteurs. Oui, Issa Ndiaye est un homme du sérail, un homme d'une grande envergure intellectuelle et d'une immense stature morale.