[ Actualité ] OBSÈQUES DE BALLA GAYE 1, HIER DIMANCHE Fortes émotions à Guédiawaye et à Cambérène

C'est vers les coups de 07h30 que la mauvaise nouvelle est tombée dans le quartier Cité Barack de Guédiawaye, comme une bombe. Pour présenter leurs condoléances et partager la douleur avec la famille Ndour, suite à la disparition de l'ancien lutteur Balla Gaye 1, parents, proches et amis ont convergé vers la maison mortuaire.

Le monde de la lutte était massivement représenté avec une forte présence. Certains pensionnaires de l'école de lutte Balla Gaye ont effectué le déplacement. Le Lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2, avait à ses côtés, Less 2, Sa Thiès, Lirou Diane, etc. L'ancien champion du Walo, Mouhamed Ali, s'est aussi déplacé pour présenter ses condoléances, malgré son état de santé qui est très fragile. Sans compter les anciens lutteurs Balla Bèye 1 et Jules Baldé.

Lors des témoignages à l'endroit du disparu, Pape Thiam dira : «J'ai le cœur lourd, car la disparition de Balla Gaye 1 m'affecte beaucoup. Il était modeste et humble et couvait tout le monde dans la famille. En plus, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup se fatiguer au service des autres. Que Dieu l'accueille dans Ses plus hauts Paradis. C'est vers les coups de 07h30 que j'ai reçu un coup de fil de son fils Youssou Ndour, m'annonçant sa disparition. Alors que c'est ce samedi même que l'on s'apprêtait à donner sa fille en mariage», témoigne, attristé, le cousin du disparu.



Boy Niang 2, Baye Mandione, Baboye, Gouye Gui... pleurent «Baye» Balla

Après la prière mortuaire à la mosquée de la Cité Barack, le corps du défunt a été conduit au cimetière musulman de Cambérène, où il sera inhumé vers les coups de 17 heures. Là-bas également, une foule immense a été enregistrée sur les lieux. Pour accompagner Balla Gaye 1 à sa dernière demeure, beaucoup de lutteurs ont effectué le déplacement. On peut en citer Baye Mandione, Baboye, Abdou Diouf, Alioune Sèye 2, Boy Niang 2, Gouye Gui, etc. Sans oublier les anciennes gloires, De Gaulle, Birahim Ndiaye, etc. Le décès de Balla Gaye 1 laissera un grand vide dans la famille Ndour. Âgé de 71 ans, il était marié à quatre femmes et père de beaucoup d'enfants, dont le lutteur Youssou Ndour de l'école de lutte, qui porte son nom. Feu Balla Gaye 1 a marqué de son empreinte son passage dans l'arène. Il a disputé beaucoup de combats et signé des victoires.

La date pour la cérémonie religieuse n'a pas encore été fixée.

Mamadou L. NDIAYE

Sunu Lamb n° 4444 du 16 novembre 2020