[ Actualité ] ORGANISER AMA / MOD'LÔ : Le Grand Chantier de Luc Nicolaï

Le promoteur Luc Nicolaï a recouvré la liberté après une détention de plus de six mois. En effet, c'est le 19 décembre dernier que l'homme d'affaires a été interpellé dans le cadre d'une affaire judiciaire qui remonte à 2012. Avant de séjourner à la citadelle du Silence, le promoteur était sur le point de matérialiser le combat royal entre Modou Lô de Rock Énergie et Ama Baldé de Pikine Falaye Baldé. Luc Nicolaï devrait reprendre là où les choses s'étaient arrêtées.

Ama Baldé a déjà touché son reliquat d'avance avant l'arrestation du promoteur. Il ne restait que Modou Lô. Le patron de Luc Nicolaï & Co dispose de la responsabilité de gérer convenablement la finalisation de ce combat. Il va profiter du contexte marqué par la pandémie de Covid -19 pour ne pas se mettre sous pression. La reprise de la lutte n'est pas encore à l'ordre du jour. Des atouts de plus pour le promoteur afin de mener à bien cette procédure avec la complicité et la collaboration des parties concernées.

Luc Nicolaï devrait aussi relooker son image écornée par cette détention très médiatique. À ce niveau, il devrait charmer les sponsors à compter sur son sens des affaires pour vendre et promouvoir un événement de cette ampleur.

Luc Nicolaï dispose d'une expertise dans ce domaine. Le promoteur a pour but de remettre les pendules è l'heure après une période d'absence et de blocage.

Boubacar NIANG

Sunu Lamb n° 4362 du 8 août 2020