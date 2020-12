[ Actualité ] PAPE ABDOU FALL SUR PAPA SOW / SITEU «Prêt à l'organiser dès l'ouverture de la saison»

Seul combat de ténors ficelé lors de la saison 2019-2020, Siteu / Papa Sow a été programmé par Pape Abdou Fall à la date du 5 avril 2020. Et exactement le samedi 14 mars 2020, donc en moins de deux semaines de cette date fixée pour l'organiser, les autorités du pays avaient arrêté toutes les manifestations à cause de la Covid-19. Lorsque la décision de suspendre toutes les manifestations avait été prise, Pape Abdou Fall avait déjà régularisé son combat au CNG. En effet, le promoteur «Gros Bras» avait versé les avances et les reliquats sur cachet aux deux adversaires du grand combat, ainsi que les avances et reliquats aux différents protagonistes des 9 autres combats préliminaires de sa journée. Le président de l'association des promoteurs avait également signé un partenariat avec la télévision ITV, pour gérer la promotion de son événement. Il avait aussi conclu avec une société américaine pour faire du pay-per-view (paiement à la séance). En même temps, PAF avait inondé les artères de Dakar par la publicité du combat tant attendu entre Siteu et Papa Sow.

Même si Pape Abdou Fall était prêt à proposer aux Sénégalais ce duel de rêve, est-il encore prêt pour très tôt l'offrir aux puristes dès l'ouverture de la saison 2020-2021 ? Il s'en explique, pour rassurer en ces termes : «La saison dernière, celui qui était prêt à deux semaines de l'événement avant que la Covid-19 ne chamboule tout, il est bien évident qu'il est toujours prêt à organiser Papa Sow / Siteu dès que les portes de l'arène seront réouvertes».

Que Papa Sow et Siteu se tiennent donc prêts. Leur combat, qui est en attente d'être organisé depuis plus de 10 mois, pourrait très tôt se tenir. Pape Abdou Fall est encore dans les dispositions de l'organiser, dès les premiers mois qui suivront l'ouverture prochaine de la saison 2020-2021.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4457 du 1er décembre 2020