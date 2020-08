[ Actualité ] PARCOURS ET RÉACTIONS : L ' Écurie Falaye Baldé broie du noir : 2 VICTOIRES, 2 DÉFAITES

Ama Baldé range son Thiaw sa khir

La guigne est en train de poursuivre le fils cadet de l'ancien lutteur Falaye Baldé. Ama Baldé peine, depuis sa fameuse victoire contre Papa Sow en février 2018, à nouer son nguimb. Une situation qui fait que sa carrière en a pris un sacré coup. Depuis, il a rangé son Thiaw Sa Khir. Les deux dernières saisons, il n'a pu descendre dans l'enceinte en concédant des saisons blanches. La dernière en date, c'est le défunt exercice 2019-2020. Même si ce n'est pas de sa faute puisque le promoteur Luc Nicolaï, qui devait organiser son combat contre Modou Lô, a été emprisonné avant d'être gracié par le président de la République, Macky Sall. La guigne le poursuivra puisque la saison a été arrêtée à cause de la maladie à coronavirus. Ama Baldé devra donc patienter encore et encore avant que son combat royal contre Modou Lô soit effectif. Beaucoup de zones d'ombre entourent cette affiche qui n'est pas prête à être organisée. Donc, Ama Baldé est dans l'obligation de ranger son Thiaw Sa Khir en attendant que les nuages se dissipent.

Falaye 2 déchire sa licence

Présenté comme une des valeurs sûres de l'écurie Falaye Baldé, Falaye 2 peinait à montrer sa vraie valeur. Condamné par des saisons blanches à répétition et une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains depuis plusieurs années, l'homonyme de Falaye Baldé est plombé par les défaites et un manque criard d'adversaires. C'est ce qui l'a amené à déchirer sa licence pour s'exiler aux USA. Depuis plusieurs années, il se trouve au pays de la liberté où il est train de gagner sa vie et d'y mener une nouvelle reconversion loin, très loin même des soirées chaudes de l'arène. Falaye 2 est loin du pays, mais son cœur bat pour Falaye Baldé.

Malaw Séras aux oubliettes

Un autre cador et non des moindres est laissé en rade par les promoteurs. Malaw Séras est aux oubliettes puisqu'il n'arrive plus à signer un contrat pour descendre dans l'enceinte. Avec des résultats en dents de scie, des combats qui se font de plus en plus rares, Malaw Séras est largué par ses pairs. Un éloignement qui l'a mené en perdition puisqu'il a concédé une nouvelle saison blanche. Pour qu'il retrouve son lustre d'antan, Malaw Séras doit se rebiffer et être beaucoup plus fréquent dans l'enceinte. Une façon d'éviter d'être la passerelle de la nouvelle génération ou bien ranger son nguimb beaucoup plus tôt que prévu.

Aladji Mbaye ne danse plus

Connu pour ses talents de grand danseur, Aladji Mbaye a été contraint à une saison blanche à cause du coronavirus. Le talentueux danseur ne danse plus puisque, depuis son combat sanctionné par une cuisante défaite devant Adama Diouf, il est sur la touche. Il n'a pas pu descendre dans l'enceinte pour se rectifier et offrir aux amateurs des pas de danse endiablés. Aladji Mbaye doit en découdre avec Big Pato ou Boucher, la saison à venir. Sans doute une belle opportunité pour se relancer et de prouver qu'il n'est pas qu'un danseur.

Pokola et Boy Baldé sauvent les meubles

Malgré les résultats catastrophiques de l'écurie Falaye Baldé, deux jeunes espoirs ont su tirer leur épingle du jeu. Le premier est Pokola, qui a pris le meilleur sur Ame Siteu de l'école Bosco Sow, en lui infligeant un cinglant KO. L'autre grande satisfaction n'est autre que Boy Baldé. Celui-ci a douché les ardeurs de Boy Dioum de l'écurie Lébougui. Deux belles satisfactions. L'écurie Falaye Baldé doit compter sur eux pour les saisons à venir. À Pokola et Boy Baldé de confirmer.

Jules Baldé Jr tire sa révérence

L'écurie Falaye Baldé a été marquée par le décès du lutteur Jules Baldé Jr. La grande faucheuse est passée par là, en nous arrachant le talentueux lutteur Jules Baldé Jr à la fleur de l'âge au mois de juillet passé. Après avoir longtemps lutté contre la maladie, il a perdu. Il a tiré sa révérence laissant derrière lui un grand vide. Parti à jamais rejoindre le Seigneur des cieux et de la terre, Falaye Baldé n'oubliera jamais Jules Baldé Jr. Ama, Jules Baldé, Malaw et tous les Pikinois, qui sont orphelins de ce lutteur charismatique, le pleurent toujours.

Iba KANE

Parcours écurie Falaye Baldé



2 VICTOIRES

Dimanche 9 février 2020

Pokola (Falaye Baldé) bat Ame Siteu (Bosco Sow) par KO

Samedi 29 février 2020

Boy Baldé (Falaye Baldé) bat Boy Dioum (Lébougui)

2 DÉFAITES

Dimanche 15 décembre 2019

Mame Mor (Les Tigres) bat Boy Jules (Falaye Baldé)

Samedi 1er février 2020

Géant Balla (Boul Laal) bat Link's (Falaye Baldé)



Réactions...Réactions...



JULES BALDÉ, COACH

«La mort de Jules Baldé Jr nous a affectés »

«La saison a été hachée et n'est pas allée à son terme. Elle a été arrêtée au mois de mars alors qu'il nous restait beaucoup de combats à disputer, je suis satisfait des deux victoires que mes poulains ont obtenues. Pour les défaites, je ne blâme personne. Ils doivent se refaire pour se rectifier. Tout le monde sait pourquoi Ama Baldé n'a pas lutté. Malaw Séras est pénalisé par les prompteurs. Mais la défunte saison a été dure et pénible pour nous dans la mesure où Jules Baldé Jr nous a quittés à la fleur de l'âge. C'est un décès qui nous a beaucoup affectés. C'est le Bon Dieu qui décide et on ne peut que se plier à la volonté divine. Mais on continuera à le pleurer pour toujours. Qu'il repose en paix, et que le paradis soit sa demeure! »