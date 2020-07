[ Actualité ] PARISIEN, ÉCURIE FASS «Prêt contre Gambien et Baboye de Gambie»

Parisien est un jeune combattant qui a de la classe, mais aussi il est très teigneux. Formé à bonne école, le Fassois a été engagé par le promoteur Jamaïcain le samedi 14 juillet 2018, au stade Mawade Wade de Saint-Louis. En marge de l'affrontement entre Gora Sock (Door Dooraat) et Baye Mandione (Guëm Sa Bopp), le protégé du coach Socé de Fass avait pris le meilleur sur Wouli Wouliwaat de l'écurie Baol.

Depuis cette fructueuse sortie, Parisien se tourne les pouces. Le partenaire d'écurie de Lac Rose a envie de compétir. Pour cela, le compère de Gris Bordeaux veut en découdre avec Gambien de l'écurie Reubeuss. «Gambien a battu Alliance de Fass, lors d'une journée de Djiby Ndiaye. Depuis lors, je le défie. On s'est plusieurs fois défié dans le groupe WhatsApp du promoteur Yadaly Gningue. Il a fini par bouder et disparaître des radars».

En dehors de Gambien de Reubeuss, le champion de Fass veut en découdre avec un autre athlète gambien. «Je veux aussi Baboye, un champion de la Gambie. J'en ai parlé à Jamaïcain, pour qu'il m'oppose à ce lutteur en lever de rideau de France / Lékète Bara», insiste Parisien.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4343 du 15 juillet 2020