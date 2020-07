[ Actualité ] POUR FAIRE FACE À REUG REUG Gouye Gui réclame 45 millions

On en sait un peu plus à présent sur le blocage des négociations entre le Groupe Futurs Médias et le camp de Gouye-Gui. Si, depuis huit jours, les deux parties n'arrivent toujours pas à parapher de contrat, c'est que le lutteur n'a pas encore le cachet qu'il réclame. En effet, selon nos sources, le label Sénégal Entertainment Group, dont Mawo Cissé est le coordonnateur, a proposé au Roi du Simpi un cachet de quarante millions de nos francs pour l'opposer au pensionnaire de l'écurie Thiaroye. Mais le staff de l'enfant de Thiénaba trouve le cachet assez petit et réclame quarante-cinq millions. Autrement, ils demandent qu'on leur paie quarante millions et qu'on assure le transport au lutteur, actuellement aux États-Unis d'Amérique. On estime, en effet, que Reug Reug n'est pas un adversaire quelconque et que, pour lui faire face, il faut être suffisamment rémunéré. Peut-être va-t-on trouver un compromis afin que le combat soit officiellement scellé par le Groupe Futurs Médias.

Abou NDOUR

RECORD n° 0770 du 18 juillet 2020