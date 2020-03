[ Actualité ] POUR VENGER EUMEU SENE Ama nourrit son plan secret

Les amateurs vont vers un combat inédit entre Modou Lô et Ama Baidé. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le duel est ‘loin d'être ordinaire car les enjeux sont viultiples. Ama a l'obligation de venger Eumeu Sène et de redonner le sourire aux Pikinois. C'est pour¬quoi il peaufine son pian loin des regards indiscrets.