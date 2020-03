[ Actualité ] PROCHAIN ADVERSAIRE DE BALLA GAYE 2 " L’arène divisée "

Le débat s’intensifie autour du prochain adversaire de Balla Gaye 2. Chacun y va de son avis. Le Lion de Guédiawaye doit ouvrir la porte des combats grands contre petits ou bien poursuivre les règlements de comptes face à ses pairs ténors. Son éventuel face-à-face avec Boy Niang 2 est plébiscité. Deux promoteurs à savoir Gaston Mbengue et Jamaïcain ont tenté de ficeler ce combat. Ce projet sportif ne fait pas l'unanimité au sein de son staff.



Une pression terrible est exercée sur le fils de Double Less. Cer­tains acteurs de la lutte estiment que Baila Gaye 2 devrait accor­der une chance à des ténors montants comme Boy Niang 2 de Pikine. Modou Lô, détenteur de la couronne de Roi des arènes, a montré l'exemple en prenant la responsabilité de re­mettre en jeu son titre face à Ama Baidé en fin de saison. À condition que cette confronta­tion royale se tienne.



La polémique est ouverte. Les arguments ne manquent pas. Des compagnons de Baila Gaye 2 pensent qu'il devrait avoir un autre adversaire. Le choix final est entre les mains de l'ancien Roi des arènes, Baila Gaye 2. Il saura certainement prendre la bonne décision.



MAME LESS, CONSULTANT : «Boy Niang 2 a tous les droits de croiser Balla Gaye 2»



«Je ne vois pas un combat plus logique que ce duel. Ça n'existe pas pour le moment. Franchement, je ne le pense pas. Boy Niang 2 est arrivé à un stade où il doit croiser tous les ténors. Balla Gaye 2 est un choix parmi tant d'autres. Boy Niang 2 a réalisé des perfor­mances logiques. Il est arrivé à un stade où il peut croiser Balla Gaye 2. Il a le droit de disputer ce combat».



SAWROU FALL, MANAGER : «Balla Gaye 2 peut accepter Boy Niang 2»



«Balla Gaye 2 peut accepter un combat contre Boy Niang 2. Je pense que cette confrontation est impérative. La lutte a besoin de ce choc. C'est mon avis. Je ne comprends pas pourquoi Balla Gaye 2 ne doit pas affron­ter Boy Niang 2. Ce dernier a disputé un combat intéressant contre Lac 2. Il a perdu par re­cours. Cette défaite ne le prive pas du droit d'affronter Balla Gaye 2. Le sommet de la lutte impose ce face-à-face. Les té­nors ont le devoir de donner la chance aux jeunes VIP. Ils avaient eu cette opportunité. L'heure est venue de retourner cette hospitalité sportive».



BAYE NGAGNE, ENTRAINEUR «Balla Gaye 2 ne doit pas croiser Boy Niang 2»



«Je ne suis pas d'accord que certains gens veuillent imposer à Balla Gaye 2 un combat contre Boy Niang 2. Ce lutteur ne mé­rite plus œ duel parce qu'il n'a pas réussi à battre Lac 2. Boy Niang 2 devait réussir ce test afin de croiser Balla Gaye 2. B a concédé une défaite. Il ne faut pas qu'il saute les étapes. Boy Niang 2 doit se refaire avant de se mesurer à Balla Gaye 2. Ce combat ne s'impose pas. Balla Gaye 2 a l'obligation d'affronter Tapha Tine. Ce lutteur doit avoir une revanche».



SUNULAMB