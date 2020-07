[ Actualité ] PROCHAIN ADVERSAIRE DU CACTUS : Garga Mbossé ( Palmarès ) entre Sa Thiès et Yékini Jr

Malgré des victoires contre Lac Rose, Tonnerre, Moussa Ndoye, Garga Mbossé a toujours du mal à accéder à un niveau supérieur. Ses défaites et ses multiples saisons blanches en sont la principale cause. Sa Thiès a plus de chances de croiser le frangin de Zoss. Si le combat arrivait à être monté, Garga Mbossé devrait relever le défi de battre Sa Thiès. Un défi fou et gigantesque pour accrocher un cador chez les espoirs. Dans un passé récent, le nouveau leader de Door Dooraat a baissé les armes devant Super Étoile, Less 2 et Boy Niang 2. Des revers qui l'ont relégué au second plan. Pire, après sa défaite contre Boy Niang 2 au stade Demba Diop le 13 mars 2016, il est resté trois bonnes années sur la touche. Ce n'est que le 28 avril 2019 qu'il retrouvera l'arène en battant Moussa Ndoye. Une victoire qui relance du coup sa carrière.

Depuis, les promoteurs tentent de ficeler son combat. Mais cette fois pourrait être la bonne. Garga Mbossé fonce tout droit vers Sa Thiès et Yékini Jr. Ces deux adversaires sont dans les petits papiers des promoteurs. Le frangin de Zoss, en l'occurrence Garga Mbossé, veut la peau de Sa Thiès en premier lieu. D'ailleurs, ce combat est activement démarché. Un combat entre Sa Thiès et Garga Mbossé fera fureur puisque tous les deux aspirent à jouer les grands rôles. L'autre adversaire qui pourrait se dresser devant lui se nomme Yékini Jr. Ce dernier, assoiffé de combat, ne rêve que d'une chose : nouer son nguimb pour montrer que sa précédente défaite contre Tapha Tine n'était qu'un accident de parcours.

Garga a du pain sur la planche, il sait ce qui l'attend. Pour son prochain combat, il est entre Yékini Jr et Sa Thiès.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4343 du 15 juillet 2020





Palmarès Garga Mbossé

10 victoires

Cheikh Diop, Ndiakhoum, Ibou Fall, Aliou Mané, Assurance Mbour, An 2000, Feugueuleu, Tonnerre, Lac Rose, Moussa Ndoye

6 défaites

Falaye 2, Bébé Saloum, Saloum Saloum, Super Étoile, Less 2, Boy Niang 2