[ Actualité ] REUG REUG EN POCHE, GOUYE GUI PAS ENRÔLÉ Le choc de titans pas encore finalisé

Sénégal Entertainment Groupe a décroché Reug Reug, depuis vendredi. La nouvelle structure avait décidé de finaliser avec Gouye Gui, le week-end. Les deux parties étaient en négociations très avancées. Nass, agent du Roi du Simpi, avait donné son accord de principe à Mawo Cissé. Les pourparlers se déroulaient de façon sincère et cordiale.

Concernant le cachet, le staff de Gouye Gui a avancé un montant financier. Mawo Cissé a demandé à ce que le leader de l'école Mor Fadam baisse son prix. Au moment où nous mettions sous presse cette édition de Sunu Lamb, les deux camps n'avaient rien conclu. Mais chaque partie était prête à faire des concessions pour matérialiser le combat qui a fini de traverser le pays à la vitesse d'un éclair, vendredi dernier, après que Reug Reug a signé avec SEG et déjà encaissé son avance sur cachet.

«Mawo Cissé m'a appelé à plusieurs reprises dans la journée (hier). Nous avons discuté. Je lui ai proposé un prix. Il m'a fait sa proposition. Il doit peut-être rendre compte à ses supérieurs pour apprécier la situation. Sinon, nous sommes disposés à en découdre avec Reug Reug, Nous sommes à l'écoute du promoteur pour finaliser», a laissé entendre Nass, hier, au bout du fil. De son côté, Mawo Cissé de nous dire, aux environs de 17h35 : «C'est un combat que nous tenons à finaliser dès ce soir (hier). Laissez-moi le temps d'en finir avec le camp de Gouye Gui pour vous revenir et vous donner l'information exacte».

Avant de boucler notre journal, nous avons plusieurs fois tenté d'entrer en contact avec le coordonnateur de SEG, Mawo Cissé. Mais son téléphone sonnait dans le vide. Renseignement pris, Mawo serait en réunion avec ses supérieurs pour tenter de régler le problème.

Ce qu'il faut dire, c'est que cette nouvelle structure du Groupe de presse GFM de Youssou Ndour veut finaliser cette alléchante affiche. Espérons que le staff de Gouye Gui et Sénégal Entertainment vont vite boucler les négociations pour offrir ce choc de titans aux puristes, la saison à venir.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4341 du 13 juillet 2020