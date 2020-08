[ Actualité ] REUG REUG / GOUYE GUI INTÉRESSE LEEWTOO, FALLOU, VOX-ARÉNA Sénégal Entertainment va-t-elle céder le choc ?

Il est vrai que Sénégal Entertainment veut à tout prix décrocher le combat Reug Reug / Gouye Gui. La structure pilotée par Mao Cissé avait remis un acompte sur cachet de 5 millions FCFA au champion de Thiaroye-sur-Mer, pour en découdre avec le Roi du Simpi. Le promoteur avait assuré au partenaire d'écurie d'Ameth Dème qu'il avait eu l'accord de principe de Gouye Gui. Mieux, Mao avait indiqué que le combat tant agité allait être finalisé dans la même semaine. Depuis lors, nada. Pourtant, Gouye Gui a accepté le cachet proposé par Sénégal Entertainment, après l'intervention du responsable politique de Guédiawaye, Malick Gakou. Mais jusqu'à présent, personne ne comprend pourquoi ce combat tarde à être matérialisé.

Leewtoo, Vox-Aréna et Ndiaye Prod à l'affût

Trois promoteurs restent intéressés par ce combat. Il s'agit de Pape Thialis Faye, de Leewtoo Productions, Badou de Vox-Aréna et Fallou Ndiaye de Ndiaye Productions. À part peut-être le boss de Leewtoo Productions, les deux autres promoteurs ont pris langue avec les deux camps. Mais ils sont encore gênés par l'implication de la structure portée sur les fonts baptismaux par la TFM. Pour avoir trop duré sans finaliser ce combat qui a fait sa propre publicité, la structure Sénégal Entertainment Group va-t-elle le céder ? Ce, pour permettre aux autres de le concrétiser. En tout cas, les amateurs rêvent de cette opposition et ne veulent pas qu'elle tombe à l'eau.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4357 du 3 août 2020