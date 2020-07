[ Actualité ] REUG REUG / GOUYE GUI, SA THIÈS / GARGA MBOSSÉ Deux chocs sur la table des promoteurs

On ne peut pas dire que les ténors ne sont pas servis pour la saison prochaine. Le promoteur Gaston Mbengue a surgi du néant pour les sauver d'une léthargie terrible et inquiétante. Presque tous les ténors ont des combats à l'exception de Tapha Tine, Lac 2 et Boy Niang 2. Une situation qui n'était plus arrivée depuis des années. Lors des dernières saisons, les ténors luttaient au compte-gouttes. Désormais, dans les mois à venir, si la pandémie de Covid-19 disparaît, ils vont descendre dans l'enceinte.

Pour le moment, les espoirs qui sont dans l'antichambre n'ont pas encore cette chance. Plusieurs combinaisons de combat sont plébiscitées. Certaines affiches sont même démarchées. On peut citer sans risque de désinformer, Reug Reug face à Gouye Gui ou un autre adversaire, Sa Thiès contre Garga Mbossé, un combat tracté depuis des mois par plusieurs promoteurs. Les combats des espoirs sont nombreux mais aucune affiche n'est matérialisée actuellement. Or, il convient de noter que les choses bougent à tous les niveaux dans l'arène. Chez les espoirs-aspirants, les combats s'abattent comme une pluie fine en cette période d'hivernage. La saison n'a pas encore redémarré. Les promoteurs commencent à sortir le chéquier contrairement au mois précédent où c'était le calme plat. La lutte était complètement confinée.

La tendance a beaucoup évolué. Les espoirs veulent des combats. Cela ne saurait tarder selon certains acteurs de l'arène.

Boubacar NIANG

Sunu Lamb n° 4338 du 10 juillet 2020