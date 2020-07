[ Actualité ] REVANCHE BALLA GAYE 2 / GRIS BORDEAUX Double Less et Baye Balla 1 pas au courant

L'entourage de Balla Gaye 2 n'a pas confirmé l'officialisation de ce combat, considéré comme la revanche du siècle. C'est le cas de Double Less, qui n'est encore au courant de rien : «Est-ce que le combat Balla Gaye 2 / Gris-Bordeaux est officiel ? Attendons d'avoir des choses concrètes pour parler de cette revanche. Le combat n'est pas encore monté. Je n'ai encore rien reçu comme avance. En plus, personne n'est venu me voir», a laissé entendre le père du Lion de Guédiawaye. Double Less oublie que son fils a un agent qui négocie ses combats et encaisse ses cachets. C'est bien ce personnage très influent de son fils qui a tout négocié avec Gaston Mbengue et lui a donné son accord total. Abondant dans le même sens, l'ancien lutteur Balla Gaye dira : «Est-ce que les deux lutteurs ont déjà perçu leurs avances ? Comme Gaston Mbengue n'a pas encore finalisé avec les deux athlètes, ce n'est pas encore officiel», affirme, très prudent, l'homonyme du Lion de Guédiawaye. A noter que lors du premier affrontement disputé en juillet 2018, Balla Gaye 2 avait battu Gris Bordeaux de l'écurie Fass, sur décision arbitrale.

Mamadou L. NDIAYE

Sunu Lamb n° 4332 du 2 juillet 2020