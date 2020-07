[ Actualité ] Reug Reug a signé, Gouye Gui paraphe ce week-end : GFM CRÉE SÉNÉGAL ENTERTAINMENT GROUPE

Ça bouge de toutes parts pour une saison 2020-2021 inédite. C'est dans cet océan de belles surprises que le Groupe de presse GFM sort un de ses juteux projets pour la lutte. Ainsi, la structure événementielle Sénégal Entertainment est portée sur les fonts baptismaux par le groupe de la star planétaire, Youssou Ndour.

Pour son baptême du feu, SEG veut taper fort. Plusieurs alléchantes affiches peuplent les bureaux du réalisateur de la TFM, Mao Cissé. Celui-ci est le coordonnateur de Sénégal Entertainment Groupe. Très courtois, simple, modeste, professionnel, Mao Cissé entretient un mode idéal de rapport avec tous les acteurs de la lutte. C'est cette belle image qu'il renvoie à l'arène qui lui facilite la nouvelle mission que Youssou Ndour et les siens lui ont confiée.

Mao Cissé a finalisé avec Reug Reug. Celui-ci a signé avec la nouvelle structure, hier vendredi, à 17 heures, dans les locaux de la TFM. La Foudre de Thiaroye doit en découdre avec Gouye Gui. Le combat tant réclamé par les puristes est presque ficelé. Mao Cissé, sans bruit, a entamé et presque bouclé les négociations avec Nass. L'agent du Roi du Simpi l'attend pour finaliser avec lui et lui remettre son avance. Sénégal Entertainment Groupe promet de parapher le contrat avec Gouye Gui dès ce week-end.

