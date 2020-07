[ Actualité ] SA THIÈS, GOUYE GUI, YÉKINI JR, GARGA MBOSSÉ... Qui pour prendre l'avance de Reug Reug ?

La Foudre de Thiaroye-sur-Mer est très crainte par ses pairs. Depuis ses deux victoires contre Elton et Gris 2, Reug Reug dégage la peur. Ses adversaires dans l'arène sont si nombreux mais personne ne daigne lui donner une chance de se mesurer avec lui. Même les lutteurs dits VIP : Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Bombardier, Eumeu Sène, Tapha Tine, Modou Lô, Ama Baldé l'évitent dangereusement. Reug Reug est seul contre tous. Et les promoteurs qui s'agitent pour lui trouver un adversaire pour le compte de la saison 2020-2021 ont tous les problèmes du monde. Tous les lutteurs contactés refusent catégoriquement ou réclament des cachets exorbitants que les bailleurs ne peuvent point payer.

Un rejet qui est en train de plomber la carrière du Thiaroyois, qui ne vise que le sommet pour atteindre les VIP de l'arène. Qui donc pour prendre son avance sur cachet ? Qui va oser se frotter à Reug Reug ? Qui va prendre son courage à deux mains ? Entre Sa Thiès, Gouye Gui, Yékini Jr, Garga Mbossé, Modou Anta, il peut hériter d'un de ces cinq. Mais les choses se compliquent pour Reug Reug puisque tous ces lutteurs cités ne sont pas chauds à le croiser.

Yékini Jr et Garga Mbossé visent Sa Thiès. Modou Anta souhaite solder les comptes avec Gouye Gui. Sa Thiès veut d'abord s'offrir une victoire contre Garga Mbossé avant de tendre la perche à un autre lutteur. Il y a trop de calculs qui faussent totalement les plans des promoteurs. En somme, ils évitent tous Reug Reug. Mais jusqu'à quand ? L'arène est en crise et les combats chocs sont devenus de plus en plus rares. Les gros cachets sont révolus. Et avec le Covid-19, rien, ne sera plus comme avant.

Pour ne pas rester sur la touche à compter les saisons blanches, Yékini Jr, Sa Thiès, Gouye Gui, Garga Mbossé, Modou Anta sont priés de prendre leur courage à deux mains pour affronter Reug Reug. Un adversaire que personne ne peut rejeter vu son palmarès et son aura. Il a quelque chose de plus que ces lutteurs : Reug Reug est invaincu depuis ses débuts dans l'arène. Huit (8) ans sans mordre la poussière. Telle est la performance de la Foudre de Thiaroye avec un palmarès élogieux de 13 victoires pour 2 sans verdict.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4333 du 3 juillet 2020