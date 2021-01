[ Actualité ] SENSEÏ YATMA LÔ AUX LUTTEURS QUI VEULENT PRATIQUER LE MMA «Avoir plus de 100 kilos ne veut pas dire être un bon combattant»

«Ceux qui font le MMA sont de vrais tueurs entre guillemets»

«Si vous ne savez pas frapper un mawashi guéri, un mae-guéri, un coup de pied arrière ou un coup de pied reculé, ce sera difficile de faire carrière dans le MMA. Même si c'est dans la lutte avec frappe, ils (les lutteurs sénégalais) ne savent pas bien frapper aussi. Ça, c'est un constat. Pour faire le MMA, il est toujours bon d'aller s'y entraîner. Ce n'est pas parce qu'on a plus d'une centaine de kilos qu'on sait frapper. Ou bien ce n'est pas parce qu'on sait faire la lutte avec frappe que forcément on doit être un bon combattant en MMA. Ceux qui font le MMA sont de vrais tueurs entre guillemets, des gens qui savent se battre dans la rue, parce qu'ils font en quelque sorte des combats de rue».

«Les lutteurs sénégalais doivent avoir les rudiments du MMA»

«Les lutteurs sénégalais n'ont qu'à aller faire du karaté, du taekwondo, de la boxe anglaise,... Ils doivent aller apprendre à frapper, faire du kick-boxing, apprendre à se battre avec les pieds et les mains. Parce que dans la lutte sénégalaise, il s'agit de lutter et frapper. Par contre dans le MMA, on ne fait que frapper essentiellement. Le conseil que je donne à nos combattants lutteurs, c'est de s'entraîner, avoir un bon entraîneur de kick-boxing, un bon entraîneur de boxe française, un bon entraîneur de boxe anglaise, de karaté ou de taekwondo pour pouvoir s'en sortir et avoir les rudiments devant leur permettre d'avoir les fondamentaux du MMA».

«La lutte avec frappe est attractive, le MMA a de l'argent»

«Je ne suis pas de ceux-là qui favorisent un peu l'évolution du MMA. Je ne suis pas en faveur de la propagation de cette discipline, parce que les Sénégalais ne la connaissent pas très bien. Il y en a qui veulent faire le MMA, pourquoi ? Parce qu'ils doivent y gagner de l'argent. Un lutteur avec frappe gagne 150 millions FCFA, alors qu'au MMA est ce qu'on leur paye cette somme ? Ce n'est pas évident. Donc, je pense que si c'est pour gagner de l'argent, la lutte avec frappe est beaucoup plus attractive que le MMA qui a beaucoup d'argent quand même».

Abdoulaye DIAGNE (Kaolack)

Sunu Lamb n° 4504 du 27 janvier 2021