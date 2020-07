[ Actualité ] SITEU, QUENCH, FEUGUEULEU...AU FRONT Les ténors de Lansar bien servis

Depuis l'annonce du retour de Gaston Mbengue, les promoteurs s'activent et les lutteurs sont les premiers à en récolter les fruits. L'écurie Lansar sera sollicitée après la pandémie de Covid-19, qui a conduit au report de plusieurs combats à la saison 2020-2021. Pour l'heure, trois de ses ténors sont sûrs de descendre dans l'enceinte. Siteu, le Phénomène de Lansar à cause du report de son combat contre Papa Sow des Parcelles Assainies, tentera de se remettre en selle pour remettre sa carrière qui est en dents de scie sur de bons rails. En tant qu'ambassadeur de Lansar, il doit impérativement gagner pour ne pas sombrer. Après son revers contre Gouye Gui, Siteu est dos au mur et n'a plus droit à l'erreur. Pour honorer ses fans et Lansar, Siteu devra montrer un autre visage.

Son compère Feugueuleu est dans la même situation. La Machine à Gagner de Lansar va en découdre avec Armée. Une occasion pour le poulain d'Alioune Diop de renouer avec le goût de la victoire. Tout autre résultat pourrait saper le moral du groupe de performance de l'écurie Lansar. Feugueuleu sait ce qui l'attend : battre Armée pour montrer qu'il a retrouvé le niveau de ses débuts.

L'autre crack de Lansar qui sera au front se nomme Quench. Après son combat sanctionné par un nul insipide contre Diène Kaïré à l'arène nationale, Quench a l'occasion de se racheter aux yeux de ses fans pour montrer que ce nul n'était qu'un accident de parcours. Celui que l'on surnomme le Prophète de Lansar va croiser sur sa route le redoutable Double Moteur de Reubeuss, qui piaffe d'impatience d'épingler un gros caïd de l'arène. Quench devra aussi s'attendre à un combat de feu puisque Double Moteur va se dédoubler pour sortir un combat de feu. Les ténors de Lansar sont déjà au front et savent ce qui les attend.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4333 du 3 juillet 2020