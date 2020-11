[ Actualité ] SOKH / GAMOU GUÈYE 2 Le choc qui va ouvrir la saison

Le porte-parole adjoint du nouveau CNG dirigé par Bira Sène a fait cette déclaration avant-hier sur la baie de Soumbédioune à l'occasion d'une course de régates en l'honneur du promoteur de lutte Baba Diaw. Cette sortie de Abdou Lahad Ndiaye, homme de confiance de plusieurs bailleurs de la place, peut donner de l'espoir aux férus de la lutte, sevrés de combat depuis le samedi 14 mars 2020. L'ouverture de la saison approche à grands pas et ce sera un grand soulagement pour tous les acteurs phares de cette discipline. La reprise des combats est donc imminente et ce ne serait qu'une question de jours ou de semaines.

Si l'on en croit Abdou Lahad Ndiaye, c'est Sokh et Gamou Guèye 2 qui vont ouvrir le bal dans la mesure où, dit-il : «La saison a été arrêtée le samedi 14 mars. Et le lendemain 15 mars devait se tenir Sokh / Gamou Guèye 2, mais à cause de la maladie du coronavirus, le combat a été reporté. Maintenant quand la reprise sera effective, c'est le premier combat qui sera organisé dans la mesure où, dit Lahad Ndiaye : «N'eût été l'arrêt des compétitions, le dimanche 15 mars, on devait voir Sokh et Gamou Guèye 2 s'expliquer. Avec la reprise, on va reprendre les compteurs à zéro. Et c'est le combat du promoteur Baba Diaw, à savoir Sokh / Gamou Guèye 2, qui doit ouvrir la saison».

Quoi qu'il en soit, les amateurs sont nostalgiques des combats, et prient que les compétitions, reprennent partout au Sénégal. Sevrés de combat depuis mars, c'est une éternité et il est grand temps que les arbitres sifflent les premiers combats. Vivement la reprise de la saison !

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4451 du 24 novembre 2020