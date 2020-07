[ Actualité ] SOUTIEN À LA MÈRE DE FEU JULES BALDÉ JR Matar Bâ supportera les charges familiales pendant 1 an

Le maire de Fatick a pris cet engagement, mardi dernier. Il avait effectué le déplacement au quartier Khourounar de Pikine, pour présenter les condoléances du gouvernement, suite au rappel a Dieu de feu Jules Baldé Jr. C'est la révélation faite par le président des jeunes amateurs de lutte de Pikine : «Le ministre Matar Bâ prendra en charge la mère de feu Habiboulaye. Il payera le loyer et la ravitaillera en riz et huile, pendant un an», précise Gora Ndoye, qui est très proche de la famille Sagna.

À noter que Matar Bâ était accompagné du préfet de Pikine et de l'édile de la ville de Pikine-Ouest. Pape Gorgui Ndong. Ce dernier a, également, beaucoup soutenu feu Jules Baldé Jr. Grâce à son appui, le désormais ancien pensionnaire de l'écurie Falaye Baldé s'était envolé pour la Tunisie, pour recevoir des soins.

Mamadou L. NDIAYE

Sunu Lamb n° 4340 du 11 juillet 2020