[ Actualité ] SUNU LAMB D’OR 2019 : L’ECURIE YOFF COURONNEE Reug Reug et Tapha Tine mettent le feu

Meilleure écurie de la saison 2018-2019, Yoff s'est emparée du Sunu Lamb d'Or 2019 avec 8 victoires et 2 défaites. Sa­medi passé, l’écurie dirigée par Baytir Ndoye a reçu son tro­phée dans son fief, à là Place Ndieuw. La mythique et mystique place de Yoff a très tôt affiché le plein avec les Signares, les Ndeye Dji Reew, les Jaraaf de Yoff (Modou Ba Guèye, Dou­dou Mbengue), de Ouakam (Djibril Guèye, Séni Guèye) et de Keur Massar (Àldo Diop). Le chef du village de Yoff était également présent, de même que le premier adjoint du maire de Yoff. Une ambiance et des sonorités locales ont rythmé la cérémo­nie. Le Ndawrabine, le Ndeup, le Goumbé ont été au menu des dames en tenues tradition­nelles qui ont esquissé de jolies enjambées. C'est en présence de tous ces dignitaires lébous que Baytir Ndoye a reçu le trophée et l'enveloppe financière des mains de Madame Kane. Di­recteur de publication de Sunu Lamb, Monsieur Kane a égale­ment décerné 30 médailles aux pensionnaires de Yoff



(Ndlr : 20 lutteurs et 10 diri­geants en ont été les récipiendaires).





TAPHA TINE ET REUG REUG CASSENT LA BARAQUE



L'ambiance a atteint son pa­roxysme avec l'arrivée de Reug Reug, qui a enflammé la Place Ndieuw. En symphonie avec Malick Niang et les autres pensionnaires de Yoff, la Fou­dre de Thiaroye a fait une dé­monstration de haute facture. Très applaudi par ses parents lébous, Reug Reug a cassé la baraque et fait montre d'une belle complicité avec les lut­teurs de Yoff. Il a même passé plus d'une demi heure avec ses homologues à discuter et à communier.



Ce n'est pas tout puisque Tapha Tine a également mar­qué de son empreinte cette belle soirée festive. Venu avec les frères Thioune (ses agents), Takh Ci Rip a effectué une belle chorégraphie en symbiose avec les lutteurs de Yoff et Reug Reug. Une presta­tion hautement appréciée par le public qui les a fortement applaudis. Sa présence a beaucoup plu aux nombreux spectateurs, qui prient pour lui.







À côté des lutteurs, les artistes ont également joué pleine­ment leur partition lors du Sunu Lamb d'Or 2019. Si les artistes traditionnels de Yoff ont mystiquement démarré la fête, le show a été assuré par la voix de rossignol, Abou Thioubalo, et la Bombe Blonde, Oumou Sow.

Le premier nommé a mis le feu dès son arrivée, surexcitant le public et les lutteurs par sa belle voix et ses envolées ly­riques qui ont tenu en haleine tout le monde, notamment Reug Reug et Tapha Tine. Après Abou Thioubalo, Oumou Sow a réalisé un play-back à vous couper le souffle. Elle a principalement fait montre d'une belle relation avec les Signares avec qui elle a dansé et chanté. De quoi assurer une soirée colorée à Yoff pour les besoins de la 2ème édition du Sunu Lamb d'Or.

Rendez-vous l'année pro­chaine, pour la 3ème édition du Sunu Lamb d'Or 2020. Que la fête fut belle !



