[ Actualité ] Serigne Modou Niang caracole en tête : 2019-2020 : 23 PROMOTEURS SUR LA LIGNE DE DÉPART : ET CLASSEMENT DES PROMOTEURS

Même si la saison n'a duré que cinq mois, de novembre à mars, arrêtée à cause de l'épidémie de coronavirus, les promoteurs ont fait saliver les amateurs. Vingt-trois promoteurs ont pris part au top départ. Et ils ont pour noms : Serigne Modou Niang, Sidy Diakhaté, Fallou Ndiaye, Djiby Ndiaye, Baba Diaw, Yidaly Gningue, Lèye Ndiaye, Petit Productions, Dièye Productions, Pape Mbaye, Bamba Faye, Assane Ndiaye, Diaks, Mbaye Yékini, L'Association des managers de Mbour, Boubacar Niang de Ame Events, Khadim Samb, Moussa Diop de Loss Productions, Mouhamed Diop, Madoumbé Diop, Ouzin Productions, Jamaïcain et Boy Gueth Ndar.

Sur les 23 promoteurs engagés lors du dernier exercice, Serigne Modou Niang a été le plus en vue pour avoir organisé 9 journées entre Iba Mar Diop, l'arène nationale et le stade municipal de Bargny. Neuf journées qui ont permis au promoteur de l'Alternance de ravir la première place. Pour la énième fois, le patron de Mouniang Productions est toujours là-haut.

Le patron de Mouniang Productions est suivi de très loin par Fallou Ndiaye, Yidaly Gningue et Assane Ndiaye. Ces trois promoteurs ont eu à organiser trois journées durant le temps qu'a duré la saison. Les bailleurs à deux journées ont pour noms : Sidy Diakhaté, Djiby Ndiaye, Lèye Ndiaye, Dièye Productions. Le reste de la troupe est scotché à une journée.

Pape Abdou Fall «terrassé» par le Covid-19

Président de l'Association nationale des promoteurs. Pape Abdou Fall n'a pas pu organiser son combat entre Siteu de Lansar et Papa Sow des Parcelles, le 3 avril 2020. À quelque deux semaines de la confrontation, la saison a été arrêtée à cause du coronavirus. Une absence qui a pesé lourd puisque cette affiche entre Siteu et Papa Sow était présentée comme la meilleure de la défunte saison.

Baye Ndiaye out

Pour son baptême du feu dans l'arène en tant que promoteur afin de suivre les pas de son frère Aziz, Baye Ndiaye avait monté le duel entre Lac 2 et Boy Niang 2 pour le compte de la saison 2018-2019; Le boss de Al-bourakh Events était dès lors attendu lors du dernier exercice qui s'est achevé le 31 juillet passé. Baye Ndiaye a été out durant toute la saison et n'a même pas démarché un combat.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4366 du 13 août 2020





Classement des promoteurs



1er : Serigne Modou Niang, 9 journées

2èmes ex-aequo : Fallou Ndiaye, Yidaly Gningue, Assane Ndiaye, 3 journées

5èmes ex-aequo : Sidy Diakhaté, Djiby Ndiaye, Lèye Ndiaye, Dièye Productions, 2 journées