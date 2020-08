[ Actualité ] TAPHA KANDJI PRÉVIENT TAPHA TINE «Si Boy Niang 2 a pris son avance, c'est pour le battre» et ENTRETIEN

Entretien



Pourquoi le choix Tapha Tine ?

On a accepté d'en découdre avec Tapha Tine car il fait partie de la lutte. Il a fait ses preuves après avoir affronté les meilleurs lutteurs dans cette arène. Et notre lutteur Boy Niang 2 veut continuer son chemin. Thiapathioli s'est fixé un but précis dans l'arène, c'est de devenir Roi des arènes un jour. C'est ce qui rend plus que logique cet affrontement.

Mais les amateurs de lutte voulaient plus votre combat centre Balla Gaye 2...

D'accord, ils ont le droit d'exprimer leur vœu. Mais ce qui doit se réaliser, seul le Bon Dieu peut le savoir. En tout cas, le fils de De Gaulle n'est pas là pour X ou Y. C'est un lutteur qui a un plan de carrière bien défini. Si la lutte nous réunit avec Balla Gaye 2, tôt au tard on soldera les comptes. On n'écarte aucun lutteur.

Est-ce que Boy Niang 2 s'envolera à l'étranger pour se préparer ?

Ça dépendra de la réunion que les membres du staff technique tiendront. Dans l'écurie, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. S'ils jugent nécessaire que Boy Niang 2 se rende à l'étranger pour préparer le combat, Thiapathioli prendra les airs. S'ils ne voient pas l'utilité d'un déplacement à l'étranger, eh bien il restera ici.

Est-ce que réellement Boy Niang 2 a les armes pour battre Tapha Tine?

Si Boy Niang 2 a accepté de prendre l'avance de Tapha Tine, c'est parce qu'il veut battre le Géant de Baol Mbollo. Sa way, kou dieul sa avance kaye daf la beugueu daan (Il éclate de rires).

Ne croyez-vous pas que Boy Niang 2 a pris un combat à risque contre Tapha Tine, après avoir perdu face à Lac 2 ?

Dans la vie, tout est une affaire de risques. Comme le dit l'adage : «Qui ne tente rien n'a rien». En tout cas, on a bon espoir que la victoire viendra à Pikine. Comme on sort d'une fête (ndlr : la Tabaski), je demande pardon à tout le peuple sénégalais. Que la maladie à coronavirus disparaisse du monde afin que les gens puissent reprendre leurs activités. Par la grâce du Prophète (PSL).

Par Mamadou L. NDIAYE

Sunu Lamb n° 4360 du 6 août 2020