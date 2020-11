[ Actualité ] TROIS BUREAUX, UNE SALLE DE CONFERENCE MIS A DISPOSITION Le CNG quitte Léopold pour l'arène nationale, ce mardi

L'arène nationale est une infrastructure sportive moderne. Un bijou érigé sur une assiette foncière de 70.000 m2. C'est une structure polyvalente sur trois niveaux. Elle est composée de 142 locaux. On y trouve des locaux administratifs, des salles de sport, des chambres pour l'hébergement, des locaux techniques, des salles de repos, des locaux de commerce et de restauration, des toilettes...

L'arène nationale offre également des commodités. C'est fort de cela que Bira Sène avait fait une requête auprès du ministre des Sports, en marge de son installation, le lundi 9 novembre dernier, à l'arène nationale. Matar Bâ l'avait acceptée le même jour et avait mis Bira Sène en rapport avec le Directeur des Infrastructures sportives, Cheikh Sarr, pour lui livrer des locaux à l'arène nationale.

Bira Sène a visité ses nouveaux locaux, hier

Hier lundi, après la passation de services, le président Bira Sène est directement allé à l'arène nationale pour visiter les locaux mis à leur disposition. Après cette visite, il a pris la décision de déménager dès aujourd'hui. Les nouveaux locaux du CNG sont constitués de trois compartiments. Le nouvel homme fort a la possibilité d'y mettre des cloisonnements autant qu'il le souhaiterait pour avoir d'autres bureaux connexes.

Le président Bira Sène, le directeur administratif, Ndiamé Diop, son adjoint Maguette Sow et éventuellement un autre assistant ou collaborateur du président auront tous leur bureau à l'arène nationale.

