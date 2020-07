[ Actualité ] Trois promoteurs pistent Reug Reug : GASTON, FALLOU NDIAYE, VOX-ARENA

Le Génie de Thiaroye-sur-Mer est très convoité. Plusieurs promoteurs de la place font des pieds des mains pour organiser son prochain combat.

Le promoteur Gaston Mbengue a signalé son intérêt de mettre Reug Reug aux prises avec Tapha Tine de Baol Mbollo. Mais, ce dernier n'a pas voulu donner suite à cette proposition. Ainsi, d'autres pistes sont exploitées pour ferrer Reug Reug.

La nouvelle structure Vox-Arena, celle-là même qui a scellé le combat Franc de Parcelles Mbollo contre Tyson 2 de Tay Shinger, veut accrocher Reug Reug à son tableau de chasse, pour la saison à venir. Son combat contre Sa Thiès est démarché. On avance même qu'il aurait donné son accord. Son manager, Palla Diop, l'a confirmé.

Un autre promoteur, Fallou Ndiaye, travaille sur le dossier Reug Reug depuis l'entame de la saison. Il avait même avancé sa volonté d'organiser son combat contre Malick Niang de Yoff. Les discussions tardent à déboucher sur du concret.

Dans ce contexte, Reug Reug est l'un des lutteurs les plus convoités derrière Balla Gaye 2. À ce rythme, il est rassuré de disputer un combat dans les mois à venir. Ce concours des promoteurs qui désirent l'engager risque d'avantager les intérêts du lutteur. En fin de compte, on verra lequel parviendra à ficeler le prochain contrat de Reug Reug.

Boubacar NIANG

Sunu Lamb n° 4334 du 4 juillet 2020