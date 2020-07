[ Actualité ] VALDO DEFIE DES ADVERSAIRES PLUS PRESTIGIEUX «Prêt contre Yékini Jr, Modou Anta, Amanekh»

Valdo est sur les traces de son ancien mentor à l'écurie Boul Faalé, Mohamed Ndao Tyson. Avec un palmarès de 10 victoires contre 1 seule défaite, Valdo a de quoi brandir devant ses adversaires. Animé d'un désir ardent de se faire plus entendre dans ce milieu de la lutte, le pensionnaire de Boul Faalé défie de grands noms.

«Je suis prêt à en découdre avec Yékini Jr. C'est un bon combat pour les amateurs. J'ai battu Modou Anta, lors des demi-finales du Drapeau du chef de l'État organisé à Louga (en 2009). Qu'il vienne pour qu'on clarifie les débats en lutte avec frappe. Amanekh aussi est un adversaire pour moi», disserte le protégé de Tyson.

Valdo a déjà le soutien de Tyson. «Il m'a fait des promesses salutaires. Il m'a dit qu'il est prêt à m'acheter 10 blocs de billets d'entrée, lors de ma prochaine sortie. C'est encourageant et je le remercie d'avance», jubile l'enfant de Pikine et de Bassoul.

Valdo confie qu'il a l'aval du promoteur de son combat contre Ameth Dème pour engager un autre combat d'envergure, à Dakar.



Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4347 du 20 juillet 2020