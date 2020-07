[ Actualité ] VALDO S'ATTAQUE À L'EX-PENSIONNAIRE DE NDAKARU «Prêt à remettre Yékini Jr à sa place»

«Yékini Jr est un champion mais je remarque que ses combats sont devenus très rares. Depuis son duel contre Tapha Tine (1er janvier 2018, ndlr), il n'a plus lutté. Et on semble l'oublier dans les combinaisons. Si les lutteurs ont peur de lui, qu'on me le donne pour que je le remette à sa place. Je suis prêt. J'ai la ferme volonté de l'affronter. J'en appelle à tous les promoteurs. Dès que je me saisis de lui, il va tomber. C’est indéniable. Et je suis très sérieux dans ce que je dis. Je ne le dis pas pour le seul plaisir de parler. Qu'on me le donne et on verra. Si on m'oppose à Yékini Jr et que je ne le bats pas, je suis prêt à dénouer mon nguimb pour de bon», a dit Valdo, très en verve. Et le fils de Bassoul, qui a saisi votre serviteur, se dit très dangereux contre les lutteurs considérés comme les plus terribles et difficiles à manipuler.



«Je peux battre Forza ou Malick Niang en un clic»

Le champion du Sénégal, reconnu pour son talent débordant et sa technique au-dessus de la moyenne, se dit également prêt à faire leur fête au Fassois Forza et au Yoffois Malick Niang. «Des caïds comme Forza, Malick Niang sont considérés comme debout et, à la limite, indéracinables. Je suis capable de les battre en un temps record. En un clic devrais-je dire».

Abou NDOUR

RECORD n° 0765 du 13 juillet 2020