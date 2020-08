[ Actualité ] VICTOIRE CONTRE LAC ROSE, DÉFAITE DEVANT GARGA MBOSSÉ Moussa Ndoye, un espoir à aider à s'envoler

Présenté comme un futur grand de l'arène, Moussa Ndoye n'arrive toujours pas à franchir le cap qui mène vers la cour des espoirs confirmés. Pour cause, le chef de file de l'école Ablaye Diène de Yarakh est plombé par des résultats sportifs catastrophiques. Il a du mal à enchaîner les victoires. Pire, le fils de Yarakh ne cesse de collectionner les saisons blanches.

L'ancien finaliste du CLAF de Gaston Mbengue, battu par Malick Niang au stade Demba Diop, est complètement largué. Apres sa victoire contre Lac Rose, Moussa Ndoye n'a pas confirmé puisqu'il a été lamentablement battu par Garga Mbossé. Un revers qui anéantit tous ses plans. Lui qui rêvait d'en découdre avec des espoirs beaucoup plus huppés comme Sa Thiès, Yékini Jr, Gouye Gui, Reug Reug, pour ne citer que ceux-là.

Mais vu les dernières combinaisons de duels en perspective et les combats déjà montés par les promoteurs, Moussa Ndoye a peu de chances d'y figurer. Il est en train de rater le train qui mène vers la cour des espoirs confirmés. Et la saison blanche due au Covid-19 n'arrange guère ses affaires.

Vu les derniers développements de l'actualité de la lutte, Moussa Ndoye est presque condamné à vivre une nouvelle saison hors de l'arène. Ses principaux adversaires sont déjà pris : Sa Thiès file va vers Garga Mbossé, Gouye Gui se dirige tout droit vers Reug Reug. Il ne restera alors peu de marge de manœuvre à Moussa Ndoye, à moins qu'il n'accepte de relever le défi de Yékini Jr. Un combat entre Moussa Ndoye et Yékini Jr serait la cerise sur le gâteau. Mais est-ce que les promoteurs s'y intéressent ? Est-ce que Yékini Jr va accepter de l'affronter ?

Si Moussa Ndoye souhaite que sa carrière décolle enfin, il doit livrer des combats et gagner avec la manière.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4366 du 13 août 2020