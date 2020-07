[ Actualité ] Valdo sur les traces de Tyson : 10 VICTOIRES POUR 1 DÉFAITE

Depuis la retraite de Tyson après son revers contre Gris Bordeaux en 2015, tous les espoirs de l'écurie Boul Faalé sont placés en Valdo. Ce dernier, pensionnaire de cette écurie depuis ses débuts dans l'arène le 17 janvier 2010, est en train de tisser sa toile. II est l'une des grandes satisfactions de Boul Faalé malgré la rareté de ses combats. Une écurie dont il est le digne représentant depuis le départ de Coly Faye, Eumeu Sène, Jordan, Tyson 2, Eumeu Sène Jr, pour ne citer que ceux-là, mais aussi après la retraite de Tyson en 2017.

Valdo est sur la bonne voie puisque depuis ses débuts, il n'a concédé qu'une petite défaite contre Garga 2, le 13 mai 2016. Depuis, il est imbattable et s'est rectifié de ce revers qui pouvait plomber sa carrière. L'actuel chef de file de Boul Faalé veut marcher sur les traces de Tyson, qui avait atteint la consécration en décrochant le titre de Roi des arènes. Plus de deux décennies après, Boul Faalé attend un second sacre qui tarde à venir. Et Valdo présente toutes les caractéristiques pour accéder au trône. Il est fort et talentueux. Le seul hic est qu'il n'est pas si populaire comme Tyson, ses combats se font très rares et ses potentiels adversaires le fuient comme la peste.

La preuve en 10 ans de carrière, Valdo n'a disputé que onze combats. Ce qui est trop peu pour un lutteur qui veut marcher sur les traces de l'illustre Tyson. Un retard à l'allumage qui est en train de lui porter préjudice. Pour cette saison, il avait décroché un combat pour en découdre avec Ameth Dème à Linguère au mois de mars 2019. Mais à cause de la pandémie de Covid-19, le choc a été annulé. Un nouveau coup dur qui n'arrange guère ses affaires. Mais rien n'est perdu pour lui. Parce qu'il croit dur comme fer qu'il peut marcher sur les traces de Tyson.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4344 du 16 juillet 2020





Palmarès Valdo

10 victoires

Jazy (17 janvier 2010), Yadicone (10 juin 2010), Amadou Camara (9 avril 2011), Ndiaga Ndoye (3 juin 2011), Brise de Mer (8 janvier 2012), Laye Mbeur (8 juillet 2012), Marley (31 mai 2013), Pape Mbaye 2 (25 mai 2015), Saloum Saloum (7 janvier 2017), Mame Goor Diouf (7 janvier 2018)

1 défaite

Garga 2 (13 mai 2016)