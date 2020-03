[ Actualité - Vidéo ] LE MEA CULPA DE GASTON MBENGUE

Il y a quelques mois, un pro­moteur tapis dans l'ombre démarchait les combats Bombardier / Eumeu Sène et Balla Gaye 2 / Boy Niang 2. Seulement, le nom de ce pro­moteur était inconnu de la presse. Les managers et les lutteurs ne voulaient pas ré­véler le nom du bailleur en question. Mais Sunu Lamb, grâce à ses réseaux, avait fini de découvrir que c'était Gas­ton Mbengue. Une chose que le Don King avait catégori­quement niée allant jusqu'à appeler notre rédaction pour démentir l'information. En effet, dans notre édition du samedi 11 janvier 2020, Gas­ton Mbengue soutenait : «Les combats Balia Gaye 2 / Boy Niang 2 et Bombardier / Eumeu Séne ne m'intéres­sent pas. Aucun combat ne m'intéresse d'ailleurs. Je n'ai contacté personne».



Mais aujourd'hui, le promo­teur a fait son mea culpa en reconnaissant que c'était bien lui l'auteur des discus­sions pour monter ces duels. «Si je le voulais, dès demain, je pourrais acheter une li­cence pour monter des com­bats. C'est moi qui démarchais le combat Bom­bardier / Eumeu Séné. C'est moi qui voulais également matérialiser le duel entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2. C'est la première fois que je l'admets. Tous ces combats étaient sur le point d'être montés pour cette saison. Les quatre lutteurs étaient prêts pour signer. Concernant le combat Bombardier / Eumeu Sène , il ne restait qu'à se rendre au CNG pour fixer une date», a reconnu Gaston Mbengue, interviewé par notre consoeur Fatma Dia de Wassaré TV.



SUNULAMB