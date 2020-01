Ama Baldé vs Modou Lo : Luc Nicolaï convoque les deux lutteurs à la TFM

Acte 1 du combat Modou Lô contre Ama Baldé. Le face-à-face entre les deux lutteurs est prévu le 4 février prochain, rapporte Sunu Lamb. La fameuse joute verbale entre les deux adversaires aura lieu à la Tfm. Mieux, leurs managers ouvrent le bal demain mardi 28 janvier. Pour rappel, Luc Nicolaï, a déjà levé les équivoques sur la tenue ou nom du combat Royal entre Modou Lô et Ama Baldé. Un choc qu’il avait été ficelé peu avant son arrestation suite à l’affaire du Lamantin Beach. Malgré sa détention le Patron de la structure Nicolaï and Co avait tenu à confirmer la tenue du combat à la date qui a été retenue. Biram Gningue, manager de Modou Lô, qui avait rendu visite au promoteur à la prison de Saint-Louis, confirmait cette information.