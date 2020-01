Amanekh et Sa Thiés se toisent

C’est à la rédaction de leewtoo que les deux lutteurs Sa Thiés et Amanekh ont téléphoné pour lancer des flèches. Le premier qui entre dans la danse c’est le fils de Double Less. » Amanekh ne peut pas me battre. Il ne sera jamais un lutteur devant moi et au nom du Tout Puissant, il ne me battra durant toute sa carrière de lutteur », lance Sa Thiès au bout du fil. La réplique du lutteur de Lébougui ne s’est pas fait attendre. « Si Sa Thiès déclare que je ne peux pas le battre, il raconte sa vie. J’ai battu Boy Niang 2 en moins de deux minutes et c’est ce même Boy Niang 2 qui l’a battu. Donc s’il dit que je ne peux pas le battre, il rêve », déclare Amanakh.