BOMBARDIER ALERTE BALLA GAYE 2 : "DAMAKO DANN MOU WAKH NIMA DAFFA FÉBARONE..."

En 2014, Bombardier avait remporté la victoire et avait en même temps détrôné Balla Gaye 2 . Mais pour justifier sa chute, le Lion de Guédiawaye avait dit qu'il n'était pas en forme et était aussi malade. Le combat de la clarification ficelée et prévu cet après-midi à l'arène, Le B52 promet la défaite à son adversaire pour lui montrer sa force et il veut rendre hommage aussi à son frère décédé.