Balla Gaye 2: La carrière d'un lutteur hors du commun au palmarès incroyable

Même si le promoteur Jamaïcain souhaite sceller son combat contre Boy Niang 2, le leader de l’école de lutte Balla Gaye a ciblé Tapha Tine, Bombardier et Gris Bordeaux comme étant ses trois principaux potentiels adversaires. Pour un remake. Balla Gaye 2 n’aime pas les choses facile. Le Lion de Guédiawaye aime les défis corsés. Revenant sur sa décision de croiser Boy Niang 2 de Pikine, Balla Gaye a choisi des ténors dangereux et coriaces.

Certes, il les connaît tous et sans exception. Il a battu Tapha Tine de Baol Mbollo le 2 juin 2013. Il a obtenu une victoire par décision arbitrale face à Gris Bordeaux de Fass le 31 mars 2018. Balla Gaye 2 a perdu contre Bombardier, le 8 juin 2014. Le fils de Double Less est disposé à accorder une revanche à Gris Bordeaux et Tapha Tine. Et sollicite Bombardier pour lui tendre la perche. Des choix forts et risqués pour le double vainqueur de Modou Lô.

Avec Sunu Lamb